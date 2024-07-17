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體育
2024年7月17日星期三
修夫基辭英格蘭教職 結束近8年領軍生涯 「是時候改變」
麥巴比披皇馬戰衣首亮相班拿貝 8萬球迷見證「夢想成真」 承諾為新東家奉獻生命
理文再添外援爭衛冕 盼亞洲賽搶分 邀司徒文俊任助教
金判坤辭任大馬主帥 或返韓教蔚山
體壇快訊：拿度備戰巴奧首擊贏波
關於奧運：檢測機構增國家泳隊藥檢次數 國際泳聯確保過程公正
電視精選
馬爾尚誓領法國破12年金牌荒 系出美國水神菲比斯同門 去年破師兄400混世績
科技推動運動發展 巴奧推計量即時數據
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【明報專訊】（請看附圖）
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