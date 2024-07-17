體壇快訊：拿度備戰巴奧首擊贏波

哥國足總會長涉襲保安被捕

美洲國家盃雖隨着阿根廷隊奪得兩連冠曲終人散，但在決賽落敗的哥倫比亞隊在場外卻風波不斷，繼4強及決賽先後有球迷衝突及無票衝入場外，該國足總會長拉蒙謝素倫（Ramon Jeserun）與兒子則於決賽完結後涉嫌襲擊球場保安，被邁阿密警方拘捕受查。

曼聯季前首戰負洛辛堡

英超球隊曼聯昨訪挪威出戰新季首場季前熱身賽，拉舒福特及卡斯米路等半隊主力隨行，球隊是役下半場換入全部青年軍上陣，最終完場前遭絕殺，以0：1不敵當地勁旅洛辛堡，下仗於周六晚在蘇格蘭對格拉斯哥流浪。另外，上屆英超冠軍曼城昨開操備戰新季，無緣征戰歐洲國家盃的艾寧夏蘭特等主力歸隊。

鈴木彩艷簽帕爾馬5年

意甲升班馬帕爾馬昨落實從比甲球隊聖圖爾登，簽入21歲日本混血門將鈴木彩艷，簽約5年，據報轉會費750萬歐元（約6380萬港元）加250萬歐元浮動條款。另現排日職第12位的應屆亞冠盃亞軍橫濱水手，昨辭退主帥兼澳洲隊名宿基維爾。

鍾斯轟47分領金牛大勝武漢

香港金牛昨於修頓主場續戰全國男籃聯賽（NBL）常規賽，其中美籍後衛多明尼鍾斯全場取47分、14個籃板及8次助攻的「準三雙」表現，領銜以103：81大勝武漢錕鵬取六連勝，以21勝1負續居首。