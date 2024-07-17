體壇快訊：拿度備戰巴奧首擊贏波

【明報專訊】西班牙籍網球壇傳奇拿度將於今屆巴黎奧運最後探戈，並伙拍剛連奪兩座大滿貫男單冠軍的同胞後輩卡路士艾卡拉斯出戰男雙。這名38歲老將昨傷癒復出於瑞典公開賽亮相為奧運熱身，並在此項ATP世巡賽兼戰男雙，伙卡斯柏魯迪於首圈直落兩盤贏波晉級。另外，美國男籃昨晨於阿聯酋中立場的友賽以98：92挫澳洲隊，奧運前熱身賽兩連勝。
哥國足總會長涉襲保安被捕
美洲國家盃雖隨着阿根廷隊奪得兩連冠曲終人散，但在決賽落敗的哥倫比亞隊在場外卻風波不斷，繼4強及決賽先後有球迷衝突及無票衝入場外，該國足總會長拉蒙謝素倫（Ramon Jeserun）與兒子則於決賽完結後涉嫌襲擊球場保安，被邁阿密警方拘捕受查。
曼聯季前首戰負洛辛堡
英超球隊曼聯昨訪挪威出戰新季首場季前熱身賽，拉舒福特及卡斯米路等半隊主力隨行，球隊是役下半場換入全部青年軍上陣，最終完場前遭絕殺，以0：1不敵當地勁旅洛辛堡，下仗於周六晚在蘇格蘭對格拉斯哥流浪。另外，上屆英超冠軍曼城昨開操備戰新季，無緣征戰歐洲國家盃的艾寧夏蘭特等主力歸隊。
鈴木彩艷簽帕爾馬5年
意甲升班馬帕爾馬昨落實從比甲球隊聖圖爾登，簽入21歲日本混血門將鈴木彩艷，簽約5年，據報轉會費750萬歐元（約6380萬港元）加250萬歐元浮動條款。另現排日職第12位的應屆亞冠盃亞軍橫濱水手，昨辭退主帥兼澳洲隊名宿基維爾。
鍾斯轟47分領金牛大勝武漢
香港金牛昨於修頓主場續戰全國男籃聯賽（NBL）常規賽，其中美籍後衛多明尼鍾斯全場取47分、14個籃板及8次助攻的「準三雙」表現，領銜以103：81大勝武漢錕鵬取六連勝，以21勝1負續居首。