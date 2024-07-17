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體育

理文再添外援爭衛冕 盼亞洲賽搶分 邀司徒文俊任助教

【明報專訊】理文上季首奪港超冠軍，昨早在將軍澳足球訓練中心舉行拜神儀式及公開操練，新球季班費維持約2000萬元，主教練曾昭達稱目標除了蟬聯聯賽冠軍，出戰亞冠聯（ACL2）分組賽亦會全力爭分。而原助教佐迪離隊下，理文邀得有亞洲足協專業教練牌照的司徒文俊任助教。

新兵夏馬特來港前曾徵安達臣意見

曾昭達明言新季要保持自身穩定發揮，並在亞洲賽希望取得分數，透露將會再簽一名外援守將。理文本月先後簽入3名新外援，分別為曾先後代表瑞典和伊拉克隊上陣的33歲中場夏馬特、出身畢爾包青訓的27歲西班牙籍中堅馬天尼斯，以及曾膺前季泰甲（T1）最佳外援的33歲巴西籍前鋒羅沙。其中夏馬特2019年效力韓職仁川聯半季時，與當時執教該隊的安達臣共事，透露決定來港落班前曾徵這名港足前帥意見，「他為我介紹理文背景甚至將軍澳區，對香港評價都很正面。上季我在泰國有不錯體驗，因此想留在亞洲發展」。

理文今夏有港腳徐宏傑、余煒廉及馮慶燁等多名守將離隊，會長李文恩在5月底慶功宴曾稱將游說「頂級華人」球員加盟，最終中後場羅致了18歲後衛周子謙、34歲門將梁興傑及21歲中場鄧筵霑。會方代表昨承認實際情况與預期有落差，當中須與中超及中甲球會競爭。

理文原助教佐迪日前回巢傑志任技術總監，由上兩季執教香港U23及港足梯隊的司徒文俊接任。他透露原在足總仍有一年合約，承認今次獲曾昭達邀請機會突然，「離開足總是有點傷感，再次到職業球會也考慮很多原因，總括很開心可來理文提供協助」。理文本月31日至下月15日將赴韓國集訓，擬約戰當地4支韓職或韓乙球隊備戰新季。

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