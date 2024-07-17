修夫基辭英格蘭教職 結束近8年領軍生涯 「是時候改變」

英格蘭隊日前在歐洲國家盃決賽以1：2不敵西班牙隊，繼上屆互射12碼負意大利隊後，連續兩屆屈居亞軍。53歲的修夫基昨證實即日約滿離職，他在聲明中道：「作為一個自豪的英國人，曾先後為英格蘭比賽和領軍是我一生的榮幸……它對我來說意味着一切，我已付出了一切努力……但現在是改變、開啟新篇章的時候」。總計他領軍102戰取得61勝24和17負，勝率59.8%。

稱已付一切努力 傳樸達繼任大熱

修夫基在2016年9月成為英軍新帥，除了曾領軍出席上述兩屆歐國盃外，也率領球隊在2018和22年世界盃分別獲得殿軍及晉身8強。據報他這次決定源於今屆被指擁有多名年輕攻擊手下仍採用保守戰術，並在16強需加時才以2：1險勝斯洛伐克隊後，被在場英軍球迷擲膠杯抗議。惟他仍在聲明中表示：「我們擁有世上最好的球迷，他們的支持對我來說意味着整個世界。我是英格蘭球迷，而且永遠都是……我期待着觀看和慶祝球員們繼續創造更多特殊的回憶，並盡我們所知聯繫和激勵這個國家。謝謝你，英格蘭！」

至於西班牙職球員返國後穿上印有4字樣T恤，獲國王費利佩六世和王后萊蒂西亞逐一接見握手致意。「狂牛」及後在馬德里市內巡遊，與以萬計球迷同樂，其間亦讓一名患上癌病的10歲女童高舉歐國盃獎盃和接受歡呼。

西班牙勝利巡遊 6將入圍最佳陣容

另效力曼城的中場的洛迪卡斯簡迪被視為金球獎熱門人選之一，但他說：「西班牙球員值得成為金球獎得主。我不會介意哪個會得獎，協助皇家馬德里奪得西甲和歐聯的丹尼卡華積亦值得獲獎的。」此外，歐國盃官方選出最佳陣容，狂牛6將洛迪、法比安彭拿、丹尼爾奧莫、拉明耶馬、尼高拉斯威廉斯及古古列拿入選，而英軍則只有基爾獲加，餘下4人是德國隊的穆斯亞拿、法國隊的邁治蘭、威廉沙列巴及瑞士隊的文路爾艾簡治。

（歐國盃消息）