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體育

南區爭聯賽上半版 鞠盈智證完季掛靴

【明報專訊】港超區隊冠忠南區昨續在香港仔運動場操練，經歷上季排第5及未能衛冕賽馬會菁英盃，會長陳文俊承認成績未如理想，期望新季維持900萬元班費及簽入多名新兵下，以平穩續留聯賽「上半版」，「要贏的比賽就要贏」。

南區本月初公布8名球員約滿離隊，大軍暫得22人，南區6名新兵包括由港超冠軍理文來投的35歲阿根廷中場亞哥斯達、韓國後衛宋柱浩、首來港落班的24歲巴西籍中堅恩奴，但巴西新鋒達施華加盟兩日就以「個人家庭問題」而已離隊，主帥楊正光透露，這名25歲巴西籍前鋒完成兩課操練便提出離隊，希望至少簽一名本地身分的進攻球員填補空缺，「他或許認為跟想像中有較大落差，所以決定回巴西，如果真是不適應，勉強留下都不是好事」。

陳文俊透露新季班費維持約900萬元，承認上季成績強差人意，新季期望以球隊平穩宗旨爭取續在聯賽「上半版」，「要贏的比賽就要贏，下風波就希望有驚喜，明白自己實力如何，拿起吃三番的牌就直接吃三番」。而今季任球員兼助教的36歲前港腳鞠盈智昨確認完季後便會退役，表明今季重點是幫助更多年輕隊友成長。

傑志赴泰集訓 伊高沙托尼離巢

另邊廂，傑志昨早離港出發到泰國集訓約兩周，將與當地3支球隊友賽，並同日宣布與效力一季半的31歲巴西籍翼鋒伊高沙托尼達成共識解約。

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