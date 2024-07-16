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體育

阿根廷衛冕美洲盃 美斯因傷退下火線 無礙加時力克哥倫比亞

【明報專訊】阿根廷隊昨雖有美斯因傷退下火線，但仍在美國舉行的美洲國家盃決賽，藉後備上陣的前鋒拿達路馬天尼斯於加時下半場建功，以1：0險勝哥倫比亞隊衛冕，破紀錄第16次奪標，連同世界盃更連贏3個大賽冠軍。教練史卡朗尼賽後稱美斯是無私球員，「他從沒想過離開隊友」，而踢罷這場國際賽告別戰的翼鋒迪馬利亞則表示，「我們最終還是為美斯帶來歡樂」。

賽事原定香港時間昨早8時於邁阿密硬石球場上演，惟據報因當地有沒有門票的球迷湧入球場引起混亂，終令這場決賽延遲長達1小時15分鐘才展開。阿根廷隊此役沿用4強淘汰加拿大隊的勝利11人擔正，哥倫比亞隊則有右閘丹尼爾蒙路斯在4強擊敗烏拉圭隊時領紅牌須停賽，由辛迪亞高阿里亞斯臨危受命，而包括星將路易斯戴亞斯及占士洛迪古斯在內其餘10人則續任正選。

雙方開賽戰况膠着，戰至36分鐘阿根廷球王美斯在左路一次殺落底線欲傳中不果之餘，更被敵衛踢傷一度需要軍醫治理，但他隨後無大礙重返球場續戰，而雙方最終半場亦互交白卷。下半場接戰至63分鐘，美斯在一次欲追截對手時右足踝受傷，經軍醫診斷後未能續戰，於66分鐘退下火線，由尼高拉斯干沙利斯入替，這名37歲球王回到後備席後一度掩面痛哭。75分鐘，上陣不久的干沙利斯近門快腳篤入，但因助攻的左閘達利亞費高越位在先「食詐糊」。末段他與迪馬利亞再度錯失良機下，雙方終法定時間互無紀錄須加時30分鐘。

拿達路加時奠勝膺神射手

迪馬利亞奧達文迪圓滿告別

哥軍於加時換走今屆獲選為最佳球員的占士洛迪古斯，由祖安昆特路頂替。95分鐘，干沙利斯接應迪保羅的右路傳中，惟他攻門乏角度被華加斯沒收。直至112分鐘，後備上陣的阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯射入打破僵局。116分鐘，36歲的迪馬利亞功成身退被換出，含淚正式告別國際賽生涯。最終阿根廷以1：0小勝哥倫比亞，歷來第16次奪得美洲盃，而決賽功臣馬天尼斯則以5球成為今屆神射手。

阿根廷主帥史卡朗尼說：「美斯是歷來最偉大的球員，他從不願意離開球場和隊友。可是，他的足踝腫脹了，不得已之下需被調離場，但他其實仍渴望繼續比賽。一個30多歲的球員仍希望貢獻球隊，這全因他就是一個不自負亦不自私的人。」中場迪保羅亦說：「我了解美斯的想法。他總是想繼續比賽，而事實上他就是這支球隊的最佳球員。」結束16年國際賽生涯的迪馬利亞則說：「我們最終還是為美斯帶來歡樂。至於我今天以冠軍的身分離開，它就是我的夢想，那份感覺是美麗的，我非常感恩。」迪馬利亞曾代表阿根廷出賽145次入31球，而與他同齡的賓菲加隊友守將奧達文迪也會告別「藍白兵團」。

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