艾卡拉斯蟬聯溫網男單 連續兩屆決賽挫佐高域

相比起去年鏖戰5盤，艾卡拉斯今次決戰是輕鬆得多。他在首盤兩度破發以6：2先拔頭籌，之後在次盤以相同比分再下一城。力爭生涯第25座大滿貫獎盃的佐高域，於第三盤奮戰下仍只能將比賽拖入「搶七」，但最終仍被艾卡拉斯以7：6（7：4）再取1盤，歷來4次躋身大滿貫決賽悉數勝出。

佐高域認低威「完全在我之上」

謝淑薇伙波蘭拍檔混雙奪冠

艾卡拉斯成為歷史第4個年滿或未滿21歲便拿到4個大滿貫冠軍的球手後謙虛地說：「我的生涯確實有一個好開頭，但我需要繼續保持，走出自己的道路。」即將出征巴黎奧運的佐高域則慨嘆「艾卡拉斯這仗各方面都比我優勝，完全在我之上」。37歲的他又承認當下自己與世界最佳選手的差距，「進入溫網決賽無疑令我信心大增，但我自覺當我面對如今世界上最好的球員——史拿和艾卡拉斯時我都沒有達到（他們的）水平」。

同日中華台北隊的謝淑薇獲得第9個雙打大滿貫冠軍。38歲的她於溫網與波蘭籍拍檔薛連斯基在混雙決賽以6：4、6：2挫墨西哥組合奪得個人生涯第5座溫網獎盃。