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體育

用人部署高下立見 修夫基見底應退位

【明報專訊】一場決賽，兩名主帥，用人排陣、戰術部署、臨場應變、信心膽識，高下立見。英格蘭於歐洲國家盃衛冕亞軍（知道「衛冕冠軍」的語病了嗎），也許可諉過地獄黑仔王哈利卡尼的無冠宿命，惟真正實在原因，顯然乃修夫基領軍水平極限再次暴露無遺。

終極戰上半場正常地雙方步步為營，但換邊後西班牙立即更進取，兩閘全面壓上拉闊以讓雙翼內移，尤其右後衛因英軍欠高速左翼而全無後顧；蘇比文迪入替傷出的洛迪亦產生正面副作用，令英軍摸不清狂牛兩個墮後中場誰做六號誰做八號。連串變化使三獅的盯人目標和逼搶結構大混亂，需約十分鐘方稍穩陣腳，無奈已落後，於是嘗試加強壓迫卻缺身心energy，導致防守漏洞不減，可以說至此敗局早成。

防守補位意識弱 左路側擊零默契

雖然英格蘭一度扳平，而且攻門源自罕有地能循邊路突破狂牛的高位防線，惟最後一腳也非clear-cut機會，食糊有賴個人質素；三獅僅有的另兩次威脅均屬死球傳中，同樣大致符合賽前分析，並再度引證修夫基的調動無助整體局勢。無疑既然板櫈坐擁高質攻兵，大可早換甚或委以正選，只是凡事有得必有失，像高爾彭馬等的回防效率確實略遜，第二個失球正好有辦你睇，保守的修夫基自然僅在死到臨頭才會冒險。

類似的補位遮線意識絕對能透過操練提升，但修夫基始終沒做或根本做不到，反觀西班牙防務組織幾乎不會受人腳變動影響。同屬在三獅訓練場應做而未做的乃磨礪側擊配合，右路尚不乏疊瓦和三至四人rotation，左邊卻毫無合作可言，白白浪費擅長助攻沉底的梳爾復出，比寧咸長期串演左中場更一併犧牲其後上叩關殺着，對照狂牛致勝球的自動波真箇沒比較就沒傷害。

繼續比較展望前景，兩軍俱見新星冒起，平均亦頗為年輕不虞斷層，西班牙至少未來兩項大賽仍是爭標分子。三獅當然也行，特別考慮到今屆猶有好些滄海遺珠落選，不過，還是先請修夫基退位讓賢吧。

文：蘇柏高

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