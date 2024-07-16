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體育

三獅連續兩屆居亞 卡尼延續無冠魔咒

【明報專訊】英格蘭隊昨不敵西班牙隊後，成為歷來首隊連續兩屆歐洲國家盃屈居亞軍，未能取得自1966年世界盃後首個冠軍。30歲的隊長、現效力拜仁慕尼黑的哈利卡尼，亦未能擺脫15年職業生涯錦標荒兼5次主要盃賽決賽全敗的「魔咒」。

哈利卡尼今屆歐國盃射入3球，與西班牙隊的丹尼爾奧莫等其餘5名球員瓜分金靴獎，但在國際大賽及在球會級賽事始終無冠，這名前熱刺球星賽後失望地說：「在比賽最後階段失球真的很難接受，今屆我們多次落後下證明有能力逆轉反勝，但今次未能走到這一步，非常痛苦，相信這種痛苦會持續很長時間。」

修夫基避談去留 英王致信慰問

英格蘭領隊修夫基成為首個教練連續兩屆歐國盃決賽落敗，自2016年9月上任後領軍4屆大賽，在2018及22年世界盃分別得殿軍及8強止步。他賽後被問到個人未來時，僅稱「現在並非談論這個決定的時候，我需要和合適的人再談一下，以及給自己一點時間」。英王查理斯三世賽後在社交網亦致信慰問修夫基，並稱「你們晉身歐國盃決賽，本身就是項偉大成就，帶來國家的自豪感」。至於4強絕殺功臣的後備前鋒奧尼屈堅斯更認為，修夫基是最成功的英格蘭隊主帥之一，「球員們都想為他贏得冠軍，因為他值得有更多讚譽」。

湯馬士梅拿沙基利同告別國際賽

另外，今屆8強出局的德國隊落實34歲前鋒湯馬士梅拿退出國家隊，與他同樣宣布結束14年國家隊生涯的，還有都在8強止步的瑞士隊32歲翼鋒梳頓沙基利。

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