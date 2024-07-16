西班牙挫英格蘭 全勝姿態奪冠 四度封王獨佔鰲頭

西班牙昨仗有4強停賽刑滿的右閘丹尼爾卡華積與中堅拿洛文特復出，上周六生日的超新星拉明耶馬則以17歲零1天，超越已故球王比利在1958年世界盃的17歲零249天紀錄，成歷來國際大賽決賽最年輕上陣球員。英格蘭有6名上屆歐國盃決賽正選成員在陣，包括過去兩仗傷癒後備上陣的勞基梳爾復任左閘正選，曼聯新星明奈亦以19歲零86天成歐國盃決賽史上第3年輕球員。西班牙上半場取得控制權，其中尼高拉斯威廉斯在左路相當活躍，惟面對採用穩守突擊戰術的英軍着實甜頭不多。換邊後狂牛以蘇比文迪入替受傷的中場主力洛迪卡斯簡迪。

後備奧耶沙巴爾末段建奇功

西班牙下半場隨即先開紀錄，47分鐘，耶馬右路橫傳予無人看管的威廉斯射入遠柱破網。落後的英軍在60分鐘以前鋒奧尼屈堅斯入替僅觸球13次的隊長哈利卡尼。73分鐘，僅後備上陣3分鐘的高爾彭馬於禁區頂接應中場祖迪比寧咸回傳射入地波扳平，最終卻被狂牛另一後備兵奧耶沙巴爾，在86分鐘接應左閘古古列拿傳中門前撞射入網。英軍尾段一次角球攻勢，中場迪格蘭賴斯與後衛馬克古希先後頭槌攻門，分別被門將烏尼西蒙救出及丹尼爾奧莫護空門下，狂牛最終勝2：1，繼1984年一屆法國隊後，成第2隊全勝姿態奪歐國盃，並連續4次大賽決賽都捧盃，前3次為2008和12年歐國盃，以及2010年世界盃。

威廉斯劍指2026世盃

洛迪膺賽事最佳球員

當選決賽最佳球員的威廉斯說：「英格蘭雖擁有能夠決定戰局的球員，但我們踢了一屆精彩的賽事，賽前我說過我們是一支非常出色的球隊，沒有人能擊敗我們。我們現在是歐洲冠軍，下個目標是2026年世界盃。」交出賽事最多4次助攻的耶馬亦說，冠軍是最好的生日禮物：「我不知道這球隊是如何的建成，只知道總能取勝。」

至於榮膺今屆最佳球員的洛迪則說：「我們創造了歷史，成為歐國盃奪冠次數最多球隊，也是最難應付的一屆，去到上半賽區連場硬仗也是好事，考驗到球員心態，接連擊敗4隊冠軍級球隊，奪冠實至名歸。我們很多隊友在U19及U21梯隊已贏過冠軍，教練知道他們的能力」。他讚揚接掌不足兩年的主帥迪拉富安迪，由在梯隊時接連捧盃，如今再「無聲無息地征服了歐洲」。這名63歲西班牙籍老帥成歷來首個教練先後帶領西班牙U19、U21及一隊成為歐國盃盟主。法比安彭拿、奧莫、奧耶沙巴爾及烏尼西蒙都是當年U21梯隊奪冠成員。

（決賽戰報）