趙顯臻平常心戰巴奧 赴歐最後備戰

趙顯臻將於本月27日出戰巴奧男子單人雙槳艇初賽，他透露即晚將到比利時適應時差和天氣作最後備戰，「比利時是港隊每年集訓必去的場地，那邊有2公里的賽道可模擬比賽距離，亦有健身室和餐廳等設施，讓我集中準備奧運」。他續指，新西蘭隊選手或會同場訓練，且看能否在對方身上偷師。

這名29歲港將剛在中國桂陽完成3周訓練，藉高原反應效果鍛煉身體，他期望以平常心應付生涯第2屆奧運，「要練的、要做的，我都做完了，希望能保持平常心」。

另一方面，「齊跳高飛」跳繩計劃有3大重點項目，其一是免費向學校推廣，活動對象範圍廣泛，希望讓幼稚園、小學、中學及大專學生接觸跳繩運動，從認識到鍛煉，發掘潛能，建立個人自信，培養團體精神。未來3年，計劃希望能推廣至200間學校，逾萬人次參與。

港隊派200人戰亞洲跳繩錦標賽

大會同日舉辦亞洲跳繩錦標賽授旗禮，由文化體育及旅遊局局長楊潤雄授旗予港隊代表。今屆亞洲跳繩錦標賽將於本月23至30日在日本川崎舉行，新增了9至11歲組別，港隊派出200名運動員參賽，挑戰17個項目。