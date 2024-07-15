體壇快訊：理文簽巴西33歲前鋒羅沙

林尚文蘇倬民港青賽並列季軍

WTT乒乓球香港青少年挑戰賽昨晚於伊館煞科，其中主場出戰的港隊代表林尚文及蘇倬民，於U13男單戰至4強後，分別直落3局不敵馬來西亞隊的賴勇仁及中華台北隊的洪秉裕止步，同樣並列季軍。至於決賽終由洪秉裕以局數3：0擊敗賴勇仁封王。

金牛挫廣西NBL續居首

香港金牛昨晚於全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽作客廣西威壯，有前NBA戰將多明尼鍾斯攻入全場最高35分，加上佐敦獲加、劉傳興及朱松瑋同得分上雙，終領銜以106：92擊敗對方取五連勝，賽後以11勝1負續壓安徽文一居首。

白蘭斯掌伊蒂哈德鞏法勢力

沙特阿拉伯豪門伊蒂哈德昨宣布委任法國隊名宿白蘭斯接掌帥位，雙方簽約兩年。現年58歲的他去年離開法甲球會里昂兵符後賦閒，據報會方是次任命欲鞏固賓施馬及尼高路簡迪等將為首的法國勢力之餘，亦期望對方可帶領球隊走出上季在沙特聯僅得第5的頹勢。

松木玖生離東京傳投修咸頓

日職球會FC東京昨宣布隊長松木玖生即日起離隊他投，雖會方未透露其去向，但據報這名21歲中場將轉投來季英超「升班馬」修咸頓。另外，町田澤維亞昨於日職聯賽作客以1：0小勝同為「升班馬」的東京綠茵，賽後23戰得49分續居首，領先同日贏波的次席球隊大阪飛腳5分。