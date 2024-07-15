無懼反主為客 港女足雨戰挫印尼

1589人入場 印傭結「紅海」

兩軍上周四在同場閉門友賽，港女足以3：2險勝。此戰開放予球迷觀戰，吸引大批在港印尼籍傭工入場，賽前4小時已出現排隊人龍，門票終在開賽前50分鐘售罄，共1589人入場，不少印傭求票撲空。現場所見印尼球迷佔近八成，結成「紅海」在比賽時不斷打氣，猶如搶下主場優勢。在港工作8年的印傭Nofi昨賽前兩小時到場並順利購票，雖坦言對女足了解不深，仍願在假日抽空支持同鄉，「作為印尼國民，支持印尼隊義不容辭」。

儘管場外聲勢被客軍反客為主，港女足場內仍是主導一方，開賽5分鐘就由旅台中場韋婉婷策動攻勢，前鋒張煒琪接應其傳送後單刀未能扭過門將，但韋婉婷後上射入空門拔頭籌。港女足25分鐘由中場何玫薇建功拉開，加上張煒琪28分鐘及完半場前起孖，半場遙遙領先4球。換邊後雨勢持續擴大，影響兩軍發揮，印尼女足63分鐘靠前鋒伊密特破蛋，無阻港女足以4：1大勝。

昨仗先開紀錄的韋婉婷，是次國際賽期相隔4年再為港足上陣並有入球。她賽後談及重返港隊的心路歷程如坐過山車，其間不禁哽咽，「這幾年有時見到網上評論，會覺得如將來有機會再披甲，要用行動證明自己」。主教練列卡度則透露正計劃10月國際賽期作客友賽，對手有機會是緬甸隊，或到鄰近地區參與小型賽事。