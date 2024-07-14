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體育

體壇快訊：辛祖坦帥有望釋嫌

【明報專訊】曼聯翼鋒查頓辛祖上季遭領隊坦夏格投閒置散，下半季被外借至舊會多蒙特重獲新生。他日前結束休假後返「紅魔」操練，雖不會隨隊周二作客挪威友賽洛辛堡，惟據報已跟坦帥會面，有望冰釋前嫌。至於該隊36歲中堅莊尼伊雲斯，昨落實續約1年。

達施華加盟兩日離南區

港超區隊冠忠南區上周四宣布簽入6名新援後兩日，昨公布初來港落班的25歲巴西籍前鋒達施華因個人家庭問題已離隊，並會物色球員填補其位置。至於上季效力標準流浪的加納籍前鋒伊巴謙，前晚落實加盟中甲球會蘇州東吳，將與前傑志翼衛賓紀文做隊友。

張銚芝全國百米跑掛銅

港將張銚芝日前於全國少年田徑錦標賽U18組別女子100米為港隊獎牌榜「開齋」。她先於初賽跑出12.27秒以小組首名晉級，再於決賽將時間提升0.05秒，終以12.22秒摘下銅牌。

居里湯臣NBA盃交鋒

聯盟昨公布下季NBA盃（前稱季中錦標賽）分組形勢，衛冕的洛杉磯湖人處西岸B組；剛解散的「浪花兄弟」史堤芬居里和基利湯臣將在西岸C組代表金州勇士及達拉斯獨行俠交鋒。東岸3組則由紐約人、密爾沃基公鹿和波士頓塞爾特人分別領銜。

泰尼米投國米簽約3年

應屆意甲冠軍國際米蘭昨落實簽入伊朗隊射手泰尼米，簽約3年至2027年6月底。31歲的泰尼米此前效力波圖，曾在2019／20年及2022／23年球季兩度成為葡超神射手，他將是意甲歷來第4名伊朗籍球員。國米昨另落實與主帥施蒙尼恩沙基續約至2026年。

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