港女足再戰印尼爭連勝 主帥籲球迷入場

晚上18：00開賽 票價：$30（港台電視32台直播）

香港女子足球代表隊今晚6時續在港會足球場友賽，相隔3日後再鬥印尼女足，並將開放球迷購票入場及有免費直播。兩隊昨舉行賽前記者會，對於今仗預計有一定居港工作的印尼傭工「姐姐」入場支持，港隊主帥列卡度呼籲本地球迷入場，令球場爆滿去推動球員表現。

男足技術分析師剪片助拳

客軍料有印尼「姐姐」撐場

世界排名第79名的香港女足，上周四晚閉門友賽3：2險勝排名低28名的印尼女足，取近7年主場首勝。列卡度昨在賽前記招讚揚球隊上仗表現，「當然我們有進步空間，但最重要是取勝，提升球隊信心」。他說港會球場空間較小，希望球隊能感受到今仗有球迷入場的氣氛。40歲隊長陳詠詩透露，今次有港男足的首席技術分析師Christopher Jenkins首度加入女足教練團，協助即時剪輯比賽片段以輔助半場調整戰術，才促成上仗下半場有入球。

另邊廂，效力日本大阪櫻花女隊的23歲印尼前鋒梅絲達莉花出席記招時也稱，知道在港有不少印尼球迷，「當代表國家隊時有球迷支持，感覺會很不一樣」。日籍主帥望月聡提及3名從美國歸隊的球員今仗都可候命，有助提升實力。