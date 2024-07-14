佐高域37闖大滿貫決賽 溫網決戰艾卡拉斯 誓報上屆敗仇

年屆37歲的佐高域早前在法國公開賽戰至8強後，因右膝傷患退賽並接受手術。休養至溫網才復出的他表現穩定，一路殺入昨晨的4強，惡鬥近月當勇的22歲後起之秀梅薩迪。

佐高域是役戰至第6局把握對方首發命中率低率先打破發球局，即使第9局被對方破發，但隨後一局再度回敬，以6：4先贏首盤。次盤雙方拉鋸至決勝局，佐高域贏細分7：2，以7：6再下一城。第3盤佐高域在次局破發後一路保持優勢再贏6：4，終直落3盤取勝，第10次殺入溫網決賽，亦是破紀錄第37次躋身大滿貫決賽，今晚將決戰卡路士艾卡拉斯，合演上屆決賽翻版，力爭25「貫」再寫歷史。

賽後佐高域表示：「來到這裏我總是付出所有，但事實上我也背負着很多壓力與期望。不論是21或37歲的我，在場上的目標都只有爭標。」

艾卡拉斯反克麥維迪夫爭衛冕

至於早前才於法網首奪冠的艾卡拉斯，今屆溫網延續強勢，昨在4強面對俄籍5號種子的丹尼麥維迪夫，即使艾卡拉斯首盤先輸6：7（1：7），但及後卻連贏3盤6：3、6：4、6：4反勝，連續兩屆殺入決賽力爭衛冕。賽後他特別提到與將爭歐洲國家盃冠軍的西班牙男足在同晚出席決賽的巧合，「西班牙人可在同一晚看兩場決賽，這是美妙的，我深信這亦將是西班牙人舉杯慶祝的一夜」。