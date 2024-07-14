阿根廷爭衛冕美洲盃 美斯「最後戰鬥」 占士領哥倫比亞攔路

阿根廷vs.哥倫比亞 HOY TV77台 明早08：00直播

美斯返佛州出戰 阿根廷火力全開

阿根廷隊除了8強以1：1賽和厄瓜多爾隊，靠互射12碼以4：2險勝過關外，今屆美洲盃其餘4仗保持全勝和清白身，盡顯王者本色。效力美職球隊國際邁阿密的美斯，決賽將回到球會所在地佛羅里達州出戰。他今屆雖僅交出入球和助攻各一，惟場上影響力依舊超然，加上前鋒拍檔拿達路馬天尼斯狀態大勇，目前攻入4球在射手榜獨佔鰲頭；另一鋒將祖利安艾華利斯亦以兩球並列季席，進攻火力毋須顧慮。

美斯早前曾形容今仗是最終戰役盼盡情享受，引來告別即將國家隊生涯的猜測。「藍白軍團」教頭史卡朗尼明言，美斯的未來規劃交由對方親自決定。不過，曾陪同美斯一起贏得2008年奧運金牌、2021年美洲盃及2022年世界盃的36歲翼鋒迪馬利亞，則早在去年10月下定決心，將在美洲盃完結後告別國際賽，故此役將是他的「最後一舞」。

占士助攻破紀錄 苦待13年爭冠機會

哥倫比亞隊則繼2001年奪冠後，隔23年再闖美洲盃決賽，目前更錄得隊史最佳的28場國際賽不敗紀錄。陣中昔日金童占士洛迪古斯，今已離開歐洲球壇效力巴西名牌球會聖保羅。這名2014年世界盃金靴得主在今屆美洲盃重拾光芒，5仗交出6次助攻打破美斯上屆締造的單屆助攻紀錄，創造17次關鍵傳球也是眾人之最。前日踏入33歲的他在4強助球隊1：0淘汰烏拉圭隊後喜極而泣，並透露自2011年首戰美洲盃起一直苦待爭冠機會，「我等待13年了，現在如置身夢中。當你有一班兄弟並肩作戰，一切都變得容易」。然而哥軍此戰有後衛丹尼爾蒙路斯因4強領紅被逐，壓軸一戰無緣登場。