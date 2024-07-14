卡尼圖破厄運 求15年生涯首冠

比寧咸肩傷作賽爭金球獎

30歲的卡尼生涯至今出戰642仗，仍未能一嘗捧盃滋味，包括上屆互射12碼飲恨意大利隊，能否開齋將看第643場。這名「黑仔王」今屆已入3球叫糊「金靴獎」，惟整體表現仍受批，更被英國足球雜誌《442》評選為今屆最令人失望11人。上仗4強對荷蘭隊尾段被換出，才促成後備前鋒奧尼屈堅斯絕殺，卡尼對被換出沒異議，並再次力撐修夫基，「比賽結果說明一切，主教練不怕作出改變，為球隊做了最好決定，在賽事走得更遠」。

要消除英格蘭與卡尼無冠厄運，可能要靠比寧咸與明奈鎮守的中場。比寧咸加盟皇家馬德里首季，即助贏得西甲及歐聯等做三冠王，雖今屆歐國盃也入兩球，包括16強對斯洛伐克隊補時倒掛扳平，但餘仗表現一般仍受批評。據報這名21歲球星受肩傷困擾，今屆亦帶傷上陣，若在決賽助英軍登頂，將大大增加他榮獲今年金球獎的本錢。

年僅19歲的明奈在第3場分組賽首任正選後，英格蘭中場組織漸入佳境。這名曼聯青訓去年1月才首為一隊上陣，上季初仍代表U19出戰歐青聯，季中即成「紅魔」正選助奪英格蘭足總盃；3月才首獲英格蘭徵召的他，今屆歐國盃傳球成功率高達96%屬三獅眾將最高，勢成英軍歷來出戰大賽決賽最年輕正選，他與年齡不符的穩重表現，獲修夫基高度評價，「英格蘭過去沒有像他這樣的球員，在中場能如此從容控球、盤球，看起來很簡單，其實並不容易」。

多個數據網站預計，英軍決賽勝率只有39.6%，然而柏林奧林匹克球場是三獅福地，過去5次出賽4勝1和不敗。至於去夏U21歐國盃決賽英軍以1：0小勝西班牙，相隔39年再度封王。