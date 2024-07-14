拒與美斯比較 耶馬：努力做自己

盼助西班牙掄元當17歲禮物

歐盃期間社交網增240萬關注

耶馬今屆為西班牙5次正選入1球貢獻3次助攻，接連打破歐國盃史上最年輕上陣、助攻及入球紀錄，表現光芒四射，場外亦廣受關注，據報歐國盃開始後，這名巴塞隆拿翼鋒的社交網已增加逾240萬人關注，增幅遠遠拋離其他球星。先是西班牙足總在分組賽時在網上發布他在酒店捱夜溫書應付學校考試的短片，然後一輯美斯抱着出生數月的耶馬及為他洗澡的相片亦被廣傳，事緣2007年耶馬一家參加巴塞隆拿一次慈善活動中，幸運獲抽中與美斯合照機會，作為球會官方月曆相片之用。其父受訪時笑言兒子可能受到球王「開光」，注定要成為球星。今年金童獎投票本月26日才結束，據報已成耶馬囊中物。

對於被拿來與美斯相提並論，耶馬近日受訪時謙稱：「若因這輯相片而將我和美斯比較，這不是好事，因為我永遠無法達到他的高度，我只是努力做自己，讓大家知道我是耶馬。」決賽賽前的7月12及13日，分別是西班牙一對新星翼鋒尼高拉斯威廉斯及耶馬的生日，昨踏入17歲的耶馬笑言，今年想要的生日禮物很明確，「我和媽媽說，如果我們贏了歐國盃冠軍，就什麼禮物都不要了」。他提及與剛滿22歲的威廉斯關係要好，經常形影不離出外遊玩，「我們踢法同樣進取，如果能維持今屆表現，無人能阻止到我們」。

至於在淘汰賽階段連續3仗建功的丹尼爾奧莫，現與哈利卡尼等6人同以3球並列射手榜榜首，這名今夏受列強垂青的26歲德甲RB萊比錫中場賽前笑言，只要能助西班牙相隔12年奪冠，在決賽即使是他還是門將烏尼西蒙取得入球都不重要。「鬥牛軍」近3次大賽決賽，2008及12年歐國盃與2010年世界盃均捧盃。