李思穎雙線出擊 全能賽劍指前10

港隊「車神」黃金寶曾於2004年雅典奧運雙線出擊，角逐男子個人公路賽及男子記分賽，如今李思穎成為20年來第一人，她明言全能賽劍指前10名，亦盼順利踩畢全長158公里的公路賽；若這名「小車神」能完成目標，即可為港隊再創新猷。

達海飛盼愛徒享受比賽

為準備巴奧，香港單車隊法籍主教練達海飛安排麾下到法國西北部的布列塔尼「閉關」，當地距巴黎市中心約5小時車程，可謂遠離繁囂，他透露港將每周參加當地比賽寓賽於操。李思穎則提及早前到歐洲集訓的經歷，令自己更膽大心細，「因為歐洲賽道路窄彎急，令我學到在主集團的生存技巧，特別我在公路賽是衝刺手，場地賽都以衝刺為主，這方面都很需要膽量」。

香港單車隊過去被視為爭標分子，「牛下女車神」李慧詩曾於倫敦奧運凱林賽及東京奧運爭先賽拿下兩面銅牌。雖李思穎近年在亞洲賽場屢創佳績，但達海飛期望外界別放太多壓力在愛徒身上，「這是她們第一次真正擔大旗，但我一直告訴Ceci不要想太多，她在奧運不需挑戰誰，只要交出自己最好表現，享受比賽」。