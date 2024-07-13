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體育

劉允祐首戰奧運「成就解鎖」 耕耘8年捱出頭 誓完成個人公路賽273公里

【明報專訊】近年Netflix紀錄片《環法自由車賽：逆風飛馳》播出後，讓人更加了解車手在動輒超過200公里的賽道上，所經歷體力、耐力和意志力的三重考驗。不過，在沒有攝影鏡頭和鎂光燈下聚焦的地方，港將劉允祐（Vincent）同樣在隊中默默耕耘8年，而他去年終於捱出頭來在杭州亞運贏得銅牌，並取得巴黎奧運的男子公路單車個人賽資格，這名27歲港將笑言這是「成就解鎖」，亦會朝着目標勇往直前。

文：許嘉明、圖：許嘉明、馮凱鍵

劉允祐14歲開始受胞兄劉允禧影響開始踩單車，即使之前試過各種運動，他始終對單車情有獨鍾，「公路單車有不同路線征服，在百多公里內能看不同風景，而且每場比賽可能有百多名對手，他們策略也不同，我覺得這運動好吸引」。香港單車隊向來以刻苦見稱，當劉允祐將興趣變成職業後，他笑言苦樂參半，「全職運動員的生活很悶，但我真的很喜歡與單車競技有關的一切」。

杭州亞運計時賽首掛銅

正如世界各地運動員，劉允祐坦承在單車生涯曾陷樽頸，透露在2016年飽受左膝傷患困擾，加上從未適應成年組，讓他覺得完賽也極困難，「膝蓋傷痛影響訓練，那時剛上成年組又跟不上節奏，情緒因此變差，整個人都不太開心。我在比賽幾乎每次開始爬坡時就會被主車群拋離跌落最後的集團，但你要很掙扎地追時間，嘗試完成比賽再爭取成績」。

談起這段低潮，劉允祐相信自己非獨例，也是不少青年運動員與能力經驗俱備的車手競爭時必遇到的迷惘。面對挫敗，劉允祐選擇咬緊牙關展現鋼鐵意志，期望取得突破；猶幸天道酬勤，他在2017年環韓國賽總成績獲第8名後重燃信心，「你只能埋頭苦幹，相信捱過就好」。

縱使港隊在疫情期間出現離隊潮，劉允祐也曾懷疑自己應否繼續，但最終未受動搖向目標前進。高大的他過往在港隊多擔任破風手角色，為隊友保駕護航，但他在去年杭州亞運終迎機會，於公路單車男子個人計時賽為港隊歷史性奪銅，他不諱言這是生涯里程碑，「這肯定了我全職訓練的努力，因為我以前多在中游位置徘徊，這面獎牌也肯定了我的實力」。

與環法星將較量汲取經驗

劉允祐於隊內選拔脫穎而出，拿下巴黎奧運男子個人公路賽席位，他認為這是「成就解鎖」，也笑稱這是自己最接近環法賽事的機會，有機會跟比利時隊的雲艾特、伊雲尼甫，法國隊的阿拉菲臘比等星將較量，「環法傳統會經過香榭麗舍大道，並於凱旋門衝線，今屆奧運算是跟環法有點關係吧」。世界三大環賽環法、環意及環西班牙單車賽，是只得世界一級職業車隊才有機會亮相單車界的最高殿堂。

港隊上一名在奧運公路賽成功衝線的車手，已是2012年倫敦奧運的「車神」黃金寶，里約奧運的張敬樂及東京奧運的蔡曉鋒都只能中途上岸。巴黎奧運的男子個人公路賽賽道全長273公里，有近2800米攀升，對參賽車手屬一大考驗；劉允祐為汲取更多實戰經驗，今年6月加盟亞洲車隊Roojai Insurance，他直言在奧運會竭盡全力，以完成賽事為目標。

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