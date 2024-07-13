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體育

體壇快訊：鄧謝配巴奧與日宿敵同組

【明報專訊】世界羽聯昨為巴黎奧運抽籤，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪，與日籍宿敵渡邊勇大／東野有紗、中華台北隊的葉宏蔚／李佳馨及丹麥隊組合同處C組；「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖與3號種子、國家隊的劉聖書／譚寧同處女雙Ｂ組。李卓耀在男單I組鬥中華台北隊12號種子周天成，而盧善恩則與泰籍11號種子加特蓬在女單D組碰頭。

林嘉雯世盃女花奪亞

一連5日的輪椅劍擊世界盃華沙站日前假波蘭煞科，港隊派2男5女征戰，當中林嘉雯於女子花劍A級個人賽一路過關，惟決賽不敵西班牙隊好手洛迪古絲文迪斯終奪銀而回。

佐迪返傑志任技術總監

港超球會傑志昨宣布，前入籍港腳佐迪相隔5年回歸「藍鳥」出任技術總監，將會統籌傑志足球學院及各梯隊。現年43歲的佐迪於2010至19年以球員身分效力傑志上陣190場入93球。2020年掛靴後到理文任助教，上季協助球隊首奪港超冠軍。

劉弦高球世青賽奪兩冠

港隊日前在美國煞科的「IMG學院青少年世界高爾夫球錦標賽」取得佳績，其中劉弦及韓紫琳以低標準桿16桿的416，奪15至18歲女子團體賽冠軍，而劉弦更在該分齡個人賽掄元，成史上首名在此賽事奪冠的港將。另何善年則在15至18歲男子個人賽奪季，同樣寫下港隊歷史。

利安納退出夢幻隊惹議

美國男籃今屆巴黎奧運重組「夢幻隊」爭衛冕，惟陣中前鋒利安納日前在友賽前夕突告退隊惹議。身為美籃總經理的名宿格蘭希爾，昨透露有關最終決定權在美國隊身上，認為讓他退隊「是包括對方所屬球會洛杉磯快艇，三方之間最好的決定」。

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