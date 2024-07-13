南美足總查烏哥暴力事件 紐尼斯或停3場

烏拉圭隊前日以0：1不敵哥倫比亞隊無緣決賽後，包括達雲紐尼斯、守將朗奴阿拿奧祖及隊長荷西基文尼斯等在內的烏軍球員衝上看台，其間紐尼斯與敵軍球迷大打出手，而另一片段亦顯示這名利物浦球星在球場邊，曾向在看台上的敵對球迷投擲椅子卻未能得逞。他其後被拍攝到在球場內手抱及安撫一個據報是其兒子的嬰兒。據荷西基文尼斯表示，球員的舉措是因他們要保護賽後被敵軍球迷搔擾的家人。另據烏拉圭傳媒報道，烏軍中場文路爾烏加迪的母親在這宗事件中暈倒，需接受緊急救治及坐輪椅離場。

南美足協昨再發表聲明指「暴力事件是不可接受的，任何違反體育精神的行為都不會容忍」，並稱已展開調查，以了解事件的時序及有關涉事者暴力行為的責任。據國際足協紀律守則，球員若襲擊並非比賽的人，或會被罰停賽3場或以上，故此紐尼斯恐難逃重罰。

蘇亞雷斯料為烏國掛帥爭季

另外，烏軍將於明早與加拿大隊踢季軍戰，據報今屆3次後備上陣的蘇亞雷斯有望取代達雲紐尼斯掛帥，而隊友後衛古利姆華利拿及中場尼高拉迪拉告魯斯則需停賽。