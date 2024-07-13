曼聯新季荷蘭化 雲佬回巢任助教

雲尼斯達萊將與同為荷蘭籍的夏基出任曼聯助教，簽約兩年至2026年6月，原助教雲達加特及前鋒教練麥卡菲則已離隊。曼聯新任體育總監艾舒禾夫稱，雲尼斯達萊在球員時代於曼聯取得巨大成功，「他和夏基將會幫助球隊加強爭勝心及高標準」。現年48歲的「雲佬」是著名射手，2001至06年效力紅魔5季上陣219場入150球，贏得2002／03年英超冠軍等錦標，前季執教荷甲班霸燕豪芬贏得荷蘭盃及荷蘭超級盃；夏基上兩季則為荷甲球會伊高斯的主帥。

荷國腳舒克斯勢簽紅魔5年

另據多間傳媒報道，曼聯跟博洛尼亞已達成協議，將從後者購入荷蘭國腳約舒亞舒克斯，簽約5年，轉會費4250萬歐元並分3年付款。這名23歲中鋒上季入12球及交出7次助攻，今屆歐洲國家盃4強及8強為荷蘭隊後備上陣。另一荷蘭國腳中堅馬菲斯迪歷特亦盛傳已同意由拜仁慕尼黑來投，與阿積士恩師坦夏格重聚；27歲荷蘭中場雲迪碧克則落實離開效力4年的曼聯，轉投西甲基羅納。