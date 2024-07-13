卓銘浩控訴被逐出港泳隊 體院稱去年3次違規 缺操態劣違紀

卓懷疑拒戰泳會賽致退隊

總教練陳劍虹登截圖反擊

卓銘浩與父在接受《星島日報》訪問中表示，卓去年5月比賽時因用力過度打斷右手腕韌帶，但教練張嬋鶯要求他在8月的香港錦標賽為志佩游泳會參加4項個人賽、4項接力賽，連初賽最少游11場。卓要求免戰兩項接力賽以留力9月杭州亞運，惟張嬋鶯卻回覆指若認為「吃不消」，會安排年輕泳員提早接班，又着他「好自為之」。

卓銘浩與隊友在杭州亞運打破男子4×100米自由泳香港紀錄，回港後因病缺席訓練，復操後表現不達標，遭港隊教練薛瑞鵬斥其練習態度對團隊沒貢獻，及後總教練陳劍虹通知卓銘浩，鑒於其備戰亞運周期「多次違反港隊及體院規定」，要求他退隊，體育學院游泳部亦決定終止其獎學金運動員資助，2023年12月1日生效。卓銘浩稱自己出席率是百分百，想不到亞運期間違反什麼規定，惟承認曾於節日期間與朋友外出吃飯時喝酒。

游隊總教練陳劍虹在報道刊出後，於社交網上載9張與卓銘浩的對話截圖，卓曾於去年7月表示「知道自己犯下一個很大的錯誤，影響香港隊的規矩，影響薛教練組的風氣，跟影響了小的（泳員）」。陳劍虹指目前只想全力備戰巴黎奧運，並狠批「這世界上偏偏有如此下流之人，只能將對話公布，害群之馬，就必須清除！奧運之前，不會再就此事做任何回覆！」

香港體育學院昨晚就此事發聲明，指卓銘浩在去年曾三度違規，包括在1月、7月及10至11月期間曾無故缺席訓練、對教練態度惡劣、嚴重違反紀律等，經教練會議商討及獲泳總同意後，一致同意取消其體院獎學金運動員資格，亦未收到卓的上訴申請。