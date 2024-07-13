卡絲高娃決戰柏奧莉妮 4強齊反勝對手 溫網新后今誕生

卡絲高娃在2021年法國公開賽奪標後，近年屢受傷病困擾而少有佳績，今年先在澳洲公開賽8強出局，後更於法網首圈止步，卻在溫網復勇，在16強和8強連挫美籍名將歌蓮絲及拉脫維亞籍的奧絲達賓高，昨與2022年的冠軍雷芭堅娜爭入決賽雖首盤先負3：6，但往後兩盤均在第6局打破對方發球局，連贏兩盤6：3、6：4下，以盤數2：1反勝。

卡絲高娃念已故恩師露禾娜

28歲的卡絲高娃稱勝出關鍵在於「次盤打破雷芭堅娜的發球局，之後我站穩陣腳，沒有想過會被淘汰」。她亦懷念1998年溫網女單冠軍、於2017年因癌病離世的恩師露禾娜，「她曾告訴我很多關於她的網球生涯歷程，以及她是如何去嘗試揚威溫網。現在我坐亞望冠了，我認為它可為我帶來不同」。另外，強調現在「超級快樂」的她預料明天與同齡的柏奧莉妮的決鬥會是一場大戰，「對方是一個戰鬥者，但我亦不遑多讓」。

柏奧莉妮意國首人闖溫網決賽

應屆法網亞軍柏奧莉妮則以破溫網女單4強賽最長比賽時間紀錄的2小時51分鐘，以2：6、6：4、7：6（10：8）反勝維姬治，成為首個闖入溫網決賽的意大利人。她賽後為其祖國的網球發展自豪，「史拿已成為網壇一哥，這是以往難以置信的事情；梅薩迪也已晉身溫網男單4強，這肯定對意大利網球有幫助」。至於維姬治比賽期間已曾落淚，及至落敗後更痛哭，今屆6戰五度打足3盤的她說：「我哭是因為我的手臂及腿部都痛得非常厲害。我不知如何繼續比賽下去，甚至曾想過，我會在第3盤死去。」

此外，女雙頭號種子中華台北隊的謝淑薇，伙拍比利時籍的梅頓絲在4強以盤數1：2反負英籍的泰萊唐辛及捷克籍的施妮雅高娃，但較早前她在混雙與波蘭籍的薛連斯基，則以2：1挫泰萊唐辛及英籍占美梅利組合，躋身4強。