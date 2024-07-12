10人哥倫比亞挫烏拉圭 下周一決戰阿根廷 紐尼斯賽後捲毆鬥

兩軍上半場表現不相伯仲，烏拉圭鋒將達雲紐尼斯在22和28分鐘射門分別柱邊出界及越楣而出。39分鐘，占士洛迪古斯開角球予伏兵遠柱的中場拍檔謝法臣拿馬頂入，是這名哥倫比亞隊長今屆第6次助攻，改寫了美斯上屆5個助攻的美洲盃單屆紀錄。完半場前，丹尼爾蒙路斯因向對手批肘直接領紅被逐，哥軍下半場10人應戰陷於被動，並出現後備上陣的37歲烏拉圭老將射手蘇亞雷斯怒射中柱彈出的險象，哥倫比亞終保住1：0勝果，繼1975和2001年後，第3次在美洲盃坐亞望冠，將決戰阿根廷隊；烏拉圭則下周日早上與加拿大隊踢季軍戰。

占士洛迪古斯破美斯助攻紀錄

昨仗賽後發生達雲紐尼斯及此仗因傷缺陣的守將朗奴阿拿奧祖在內的烏拉圭球員，走入看台與一班哥倫比亞球迷衝突互毆，其間有人疑揮拳擊中紐尼斯。烏拉圭隊長荷西基文尼斯賽後說：「我們家人都在看台上，當中有初生嬰兒。這裏沒有警察，我們必須保護家人。這是一場災難，事件始作俑者是2、3個飲酒太多的人。」南美足協其後發表聲明稱正調查事件，強烈譴責任何影響足球的暴力行為。

哥倫比亞的阿根廷籍教練羅倫素為險勝雀躍之餘，亦沒怪責被逐的丹尼爾蒙路斯，並回應刷新隊史連續28仗不敗紀錄道：「必須向球隊前教練麥杜拉拿致敬。他為這支國家隊留下基礎，受益是哥倫比亞足球，我無法超越他。」

另外，東道主美國隊今屆在分組賽出局，教練巴哈達昨被美足總解僱；而今屆未入選巴西隊出賽的翼鋒菲臘比古天奴，則被阿士東維拉外借至巴甲球隊華斯高一季。