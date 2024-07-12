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2024年7月12日星期五
屈堅斯後備建奇功 英格蘭絕殺荷蘭 連續兩屆闖決賽 撼西班牙爭首封王
德警外貌似修夫基 英迷歌頌面露尷尬
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麥巴比下周二亮相班拿貝 皇馬9號球衣昨開售
梅薩迪溫網挫費利斯 大滿貫首入4強
關於奧運：美國隊592名運動員出征 最年輕僅16歲
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體壇快訊：南區簽亞哥斯達等6新援
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【明報專訊】（請看附圖）
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