屈堅斯後備建奇功 英格蘭絕殺荷蘭 連續兩屆闖決賽 撼西班牙爭首封王

荷蘭開賽7分鐘首個攻勢便轉化成入球，中場沙維西蒙斯前場截去英格蘭中場迪格蘭賴斯的皮球，在禁區頂勁射得手先開紀錄。不過「橙軍」僅領先11分鐘，右閘杜費斯被指禁區內踩到完成起腳的英軍射手哈利卡尼，球證翻看視像裁判（VAR）片段後改判12碼，卡尼親自操刀扳平，射入今屆賽事第3球，成為第6名並列射手榜首位的球員。「三獅」中場菲爾科頓23分鐘在細禁區巧妙射破荷軍門將華布根十指關，卻被杜費斯在白界線前及時截停將功補過。杜費斯與科頓及後各有入球機會，前者角球頭槌攻門中楣彈出，後者施展招牌式遠射亦中柱。荷蘭前鋒迪比35分鐘因傷退下火線，半場各一言和。

換邊後荷軍換入後備殺手的長人中鋒韋格賀斯；英軍由左閘勞基梳爾頂替捷比亞。兩軍下半場保持耐性組織攻勢不多，橙軍隊長中堅華基爾雲迪積克65分鐘禁區內接應罰球撞射，被英軍門將比克福特撲走；三獅翼鋒布卡約沙卡79分鐘曾把皮球送入網，惟旁證示意助攻的基爾獲加越位在先判「詐糊」。英軍領隊修夫基及後意外換走隊長卡尼及科頓，換入奧尼屈堅斯與高爾彭馬即成奇兵，結果屈堅斯於補時1分鐘接應彭馬傳送，在禁區內背身一控一射遠柱破網，助英格蘭2：1絕殺荷蘭，令修夫基成歷來第3名教練連續兩屆領軍入決賽。

而歐洲足協昨宣布決賽將由35歲法國籍球證尼迪沙亞執法，他在今夏歐聯決賽皇家馬德里對多蒙特出任第4球證，而兩名旁證同樣來自法國。

英王笑籲盡早奠勝保國民健康

修夫基再次調動收效民望反彈

英王查理斯三世賽後發信祝賀英格蘭晉身下周一決賽，同時幽默鼓勵英軍盡早鎖定勝局，「如果我可鼓勵你們在最後一分鐘射入神奇入球或另一次互射12碼的劇情前確保勝局，我相信全國人民的心率和血壓都將會大大紓緩」。

修夫基今屆淘汰賽階段連續3仗調動後反勝（見下表），由屢受批評領軍能力，昨仗賽後獲舒利亞等名宿讚揚敢於換走隊長卡尼，這名53歲教頭說：「當你為國出力，就是值得自豪的英國人，當你感受不到支持及聽到批評，自然感覺難受。所以能夠慶祝第二次入決賽，感覺非常特別」。就決賽將鬥今屆強勢的西班牙隊，修夫基說：「西班牙是今屆表現最好球隊，但我們也開始展示最佳一面，奪冠機會是均等」。28歲阿士東維拉射手奧尼屈堅斯上季上陣53場入27球，他賽後承認對之前只任後備感沮喪，又透露曾向彭馬說傳球給他便會入球，高興成為事實，「上季是我職業生涯最好一季，朋友們發短訊提我保持耐性，這仗是我人生中最重要的比賽」。修夫基亦欣喜兩名後備兵把握機會，「所有球員都展示隨時準備好上陣的態度」。