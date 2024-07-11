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體育

體壇快訊：鄧謝配列巴奧第6種子

【明報專訊】巴黎奧運羽毛球項目日前落實種子排名，其中港隊混雙代表「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪將以第6種子身分出戰。此外，國家隊在男單、男雙、女雙和混雙項目包辦頭號種子位置，女單則由韓國隊「世一」安洗瑩取得，小組賽將於明日抽籤。

查理史葛落實投印甲巴東

印尼甲組聯賽升班馬巴東日前宣布，簽入今夏離開傑志的英籍曼聯青訓中場查理史葛。26歲的史葛在新東家官方照片中展示已剪掉昔日金髮，以光頭造型示人。巴東曾在2013年亞協盃分組賽與傑志兩度交手，並雙殺「藍鳥」。

港女足今閉門鬥印尼

香港女子足球代表隊今晚6時將在香港足球會球場閉門友賽印尼隊。印尼目前世界排名第107位，較港女足低28位；該隊這次赴港24人大軍名單中，包括3名外流美國的未成年小將，另有兩名球員在日本落班。

金牛加時險勝安徽續居首

香港金牛昨於全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽作客安徽文一演榜首戰。雙方賽前同樣10戰9勝1負，是役兩軍勢均力敵，戰畢4節打和須加時，最終金牛靠朱松瑋完場前1.5秒的關鍵上籃得分，以108：107險勝安徽，賽後續壓對方居首。

活塞隊史頂薪續約根寧咸

NBA球隊底特律活塞昨據報已同意與2021年選秀狀元的後衛卡迪根寧咸，簽下5年總值2.24億美元（約17.5億港元）的頂薪合約，創隊史最高薪紀錄。而中國男籃昨在NBA加州夏季聯賽以67：89不敵聖安東尼馬刺後，吞下三連敗結束征途，國家隊合計3戰輸掉對手104分。

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