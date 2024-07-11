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體育

阿根廷5屆4晉決賽 贈加國兩蛋 美斯開齋享受國際賽餘暉

【明報專訊】美斯昨在美洲國家盃4強戰開齋及連續6屆建功，協助衛冕之師阿根廷隊以2：0淘汰加拿大隊，近5屆四度晉身決賽。美斯在國際賽已斬獲109球，趕過伊朗隊名宿戴伊成為入球第2多球員，僅落後130球的葡萄牙隊前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）。37歲的他賽後強調，會像2021年美洲盃和2022年世界盃般，盡量享受和珍惜自己所餘無幾的國際大賽。

美斯國際賽累積109球超戴伊居次

阿根廷此役有祖利安艾華利斯復任正選，與美斯及迪馬利亞攻堅，該名24歲曼城前鋒於22分鐘接應中場迪保羅直線妙傳射入，繼今屆美洲盃分組賽對加拿大隊的揭幕戰後再次先開紀錄。51分鐘，阿根廷中場安素費南迪斯施射後，美斯門前加一腳開齋，助球隊再度以兩球挫「楓葉兵」，也將坐亞望冠的紀錄改寫為30次，將決戰烏拉圭隊或哥倫比亞隊。

連續兩屆晉決賽 「會珍惜機會」

美斯於2005年展開國際賽生涯，迄今186場入109球，包括6次出席美洲盃都有「士哥」，並超越伊朗隊名宿戴伊，成為僅次於C朗的第2多入球球員。這名過去3年連續帶領阿根廷揚威美洲盃和世界盃的球星說：「我現在活得就像上屆美洲盃和兩年前世界盃……它們都是我的最後戰鬥，我會盡力享受。這情况與兩名老隊友36歲翼鋒迪馬利亞和35歲後衛奧達文迪相同。」

美斯又稱連續兩屆闖入美洲盃決賽並非易事，「球隊做了一件瘋狂的事。這裏天氣非常炎熱，球場地面欠佳，眾對手具實力……故此我們一定會珍惜這次機會」。

美斯的國際賽未來一直備受外界關注，阿根廷隊主教練史卡朗尼說：「我們必須讓他個人決定。他明白自己是不會被國家隊拒於門外的，他想留在隊中多久便多久。」

另一方面，加拿大籍著名說唱歌手Drake賽後公開自己落注30萬美元（約234萬港元）買楓葉兵勝出，結果化為烏有。

此外，烏拉圭中堅朗奴阿拿奧祖因大腿肌肉受傷，篤定無緣今屆決賽或季軍戰；而巴西隊翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞則向球迷公開道歉，理由是他自認因兩個本可避免的黃牌而被罰停賽，間接令球隊在8強賽被烏拉圭淘汰。

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