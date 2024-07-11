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體育
2024年7月11日星期四
西班牙反勝法國 闖歐國盃決賽 16歲耶馬寫最年輕入球紀錄 迪帥讚「將成史上其一最出色球員」
曼聯U16下月再訪港鬥本土小將
佐高域溫網不戰而勝晉4強 史拿抱恙負麥維迪夫
鄭怡然港青U11挑戰賽挫日球手主場封后
關於奧運：獨立調查委員會：WADA處理中國泳手禁藥案不存偏袒
電視精選
阿根廷5屆4晉決賽 贈加國兩蛋 美斯開齋享受國際賽餘暉
聖芳濟各書院揚威電競賽 沈金康：數據有利單車運動發展
體壇快訊：鄧謝配列巴奧第6種子
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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西班牙反勝法國 闖歐國盃決賽 16歲耶馬寫最年輕入球紀錄 迪帥讚「將成史上其一最出色球員」
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