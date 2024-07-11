明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

佐高域溫網不戰而勝晉4強 史拿抱恙負麥維迪夫

【明報專訊】塞爾維亞籍球星佐高域昨晚兵不血刃下，追平瑞士籍名宿費達拿13次打入溫布頓網球錦標賽男單4強紀錄，皆因該名次號種子的8強對手、8號種子澳洲籍的迪文亞因臀部受傷退賽。另外，意大利籍世界一哥史拿在抱恙下打足5盤，終以2：3不敵5號種子的俄羅斯籍好手丹尼麥維迪夫，無緣4強。

25歲的迪文亞今年成績躍進，已躋身世界前十行列，卻在溫網16強對法國籍非種子球手費爾斯的末段觸傷臀部，雖最終打入8強，卻為免傷上加傷決定退賽，令37歲的佐高域得以第13次晉身4強，對手將是13號種子美籍的費利斯或意籍25號種子梅薩迪。而梅薩迪同胞史拿則受身體不適影響，昨以7：6（9：7）、4：6、6：7（4：7）、6：2、3：6受挫丹尼麥維迪夫。22歲的史拿說：「我今（昨）天早上起牀覺得有點不妥，但不想為小問題退賽。我為自己這次長時間比賽驚訝。不過丹尼此役很聰明，他打出很好的網球。」

柏奧莉妮意國首女將入4強

女單方面，早前在法網奪亞的7號種子柏奧莉妮，在8強以6：2、6：1輕取19號種子美籍的艾瑪娜華露，成為歷來首個晉級溫網4強的意籍女球手，將與克羅地亞籍的維姬治爭入決賽。另外，哈薩克籍4號種子雷芭堅娜昨直落兩盤淘汰烏克蘭籍星將絲慧杜蓮娜，躋身4強後將鬥31號種子的捷克籍球手卡絲高娃。

上 / 下一篇新聞