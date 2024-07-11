佐高域溫網不戰而勝晉4強 史拿抱恙負麥維迪夫

25歲的迪文亞今年成績躍進，已躋身世界前十行列，卻在溫網16強對法國籍非種子球手費爾斯的末段觸傷臀部，雖最終打入8強，卻為免傷上加傷決定退賽，令37歲的佐高域得以第13次晉身4強，對手將是13號種子美籍的費利斯或意籍25號種子梅薩迪。而梅薩迪同胞史拿則受身體不適影響，昨以7：6（9：7）、4：6、6：7（4：7）、6：2、3：6受挫丹尼麥維迪夫。22歲的史拿說：「我今（昨）天早上起牀覺得有點不妥，但不想為小問題退賽。我為自己這次長時間比賽驚訝。不過丹尼此役很聰明，他打出很好的網球。」

柏奧莉妮意國首女將入4強

女單方面，早前在法網奪亞的7號種子柏奧莉妮，在8強以6：2、6：1輕取19號種子美籍的艾瑪娜華露，成為歷來首個晉級溫網4強的意籍女球手，將與克羅地亞籍的維姬治爭入決賽。另外，哈薩克籍4號種子雷芭堅娜昨直落兩盤淘汰烏克蘭籍星將絲慧杜蓮娜，躋身4強後將鬥31號種子的捷克籍球手卡絲高娃。