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體育

曼聯U16下月再訪港鬥本土小將

【明報專訊】香港賽馬會昨宣布曼聯U16將連續兩年夏天訪港，將於8月9日及11日假旺角大球場分別與超級青年聯賽選手隊及港足U16踢兩場友賽，屆時兩名「紅魔」名宿奧沙及貝碧托夫會抵港分途觀賽。另一曼聯名宿沙夏昨亦到場為活動宣傳，而對於其祖國法國隊昨晨在歐洲國家盃4強出局，他認為球隊今屆未能展現應有的天賦和潛能。

名宿奧沙貝碧托夫隨行

賽事免費入場 下周一起網上登記

連續兩年舉辦的「賽馬會青少年足球精英匯」，今年將於8月5日至12日上演，馬會昨在跑馬地馬場召開發布會公布詳情，曼聯U16青年軍將訪港一周參與足球交流活動，包括在旺角大球場踢兩場友賽，先於下月9日晚上8時對超青聯隊，然後11日晚上6時對港足U16，兩名曼聯名宿奧沙及貝碧托夫將會任嘉賓入場各觀戰一仗。而曼聯上季贏得的英格蘭足總盃獎盃屆時亦會在場內展示讓球迷「打卡」。下周一早上10時起於活動網站接受免費門票登記。

法國歐國盃出局 沙夏感後輩欠創造力

法國隊昨晨在歐國盃4強以1：2反負西班牙隊，作為法國前國腳的沙夏認為，球隊未能展現天賦潛能和缺乏創造力，反觀西班牙的年輕球員則展現能力，並點名稱讚取得入球的16歲新星拉明耶馬表現出眾。有指今屆歐國盃較去屆沉悶，沙夏認同現今足球哲學非常沉悶，「相比任何事都跟隨教練戰術的完美足球，我更喜歡不完美」。他又認為曼聯上季雖收穫足總盃冠軍，但承認不夠好要改進，不過領隊坦夏格獲續約，他認為穩定性同樣重要，「如每隔兩年就換領隊，對球會及年輕球員都不是好事」。

傑志18歲中場袁振謙將代表超青聯隊出賽，他透露自小為阿仙奴球迷，笑言面對曼聯U16「更加想入波和助攻，如果贏到就更好」。他期望「藍鳥」新一季年輕化下，可在港超獲更多上陣。至於同將代表超青聯的17歲中場李呈提及，去年有入場看曼聯U16友賽，感受到對方的厲害。本月由晉峰轉投標準流浪的他又表示，會在新球隊努力爭正選。

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