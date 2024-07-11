西班牙反勝法國 闖歐國盃決賽 16歲耶馬寫最年輕入球紀錄 迪帥讚「將成史上其一最出色球員」

西班牙隊昨有右閘丹尼爾卡華積及中堅拿洛文特停賽，分別由捷西斯拿華斯及拿祖費南迪斯頂上，其中38歲的拿華斯與相差近22歲的翼鋒耶馬在右路聯手。法國隊則有中場拉比奧特停賽刑滿復出，今屆表現未如理想的前鋒基沙文再被收起，由奧士文尼迪比利恢復擔正。

今屆首戰鼻樑骨折的法國隊長射手基利安麥巴比，昨仗卸下保護面罩出戰表現脫胎換骨，並於開賽9分鐘於左路傳中予前線拍檔高路梅安尼近門頂入開紀錄。不過，西班牙戰至21分鐘靠翼鋒耶馬在中路一記遠射世界波入網扳平，令他以16歲362日之齡，超越2004年歐國盃時由瑞士隊球員禾蘭芬（18歲141日）所保持的歐國盃最年輕入球紀錄（見表）。4分鐘後西班牙再由中場丹尼爾奧莫殺入禁區近門施射「省」中敵衛祖利斯古迪後入網，終助球隊以2：1反勝法國，歷來第5次殺入決賽，下周一凌晨爭隊史第4冠。

決賽前夕迎17歲生日感別具意義

是役獲膺全場最佳球員的耶馬，今屆已貢獻1個入球及3次助攻，加上過去一季於西甲班霸巴塞隆拿逐漸站穩正選席位，前途可謂無可限量。他賽後表示：「我們取勝關鍵之一在於壓力沒對手大，球隊今屆沒把目標定得太高，每場只想全力嘗試取勝，自己亦一直專心做好本分。現在很高興能殺入決賽，餘下目標當然是奪冠。」他又特別提及自己剛好於決賽前一日度過17歲生日，喜言意義非凡，「能在決賽前夕在德國迎來17歲生日是別具意義的，很高興能與隊友一起慶生」。

基奧特憾別國際賽 迪甘斯致意

西班牙隊主帥迪拉富安迪賽後則感謝外界對球隊踢出悅目表現的讚賞，「我為麾下感自豪，他們閱讀球賽能力很強，這仗即使先落後亦沒打亂節奏和信心，並在反超前後展現出韌力，控制了場上形勢」。他又特別點名大讚耶馬，認為對方將是足球史上其中一名最出色球員，「將來大家都會注視他，國家隊亦會協助培育他成為更好的球員」。

反觀法國無緣相隔一屆再闖決賽，主帥迪甘斯承認今屆進攻表現不似預期，「這是明顯需要改善的地方，但今屆我們陣中有不少新人，讓我們展望將來吧」。對於歷來為法軍上陣136場攻入隊史最多57球的前鋒基奧特，在戰畢此仗後正式告別國際賽，迪甘斯亦特別感謝對方道：「有他在的法國隊總是特別的，我在此感謝他過去為己隊作出的貢獻。」至於麥巴比則平靜面對出局，他淡言之：「這就是足球，我們必須向前看，現在是時候回家休息，之後再準備未來的賽事，就是這麼簡單。」

值得一提的是，昨仗賽後有球迷衝入場欲與球員合照，其中一名保安意外踢跌正與隊友一起慶祝的西班牙隊長艾華路莫拉達，令他一度狀甚痛苦，未知傷勢會否影響其決賽上陣。