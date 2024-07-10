荷英爭入決賽無懼逆境波再臨 雲迪積克沙卡誓展大心臟

荷蘭vs.英格蘭 now618/688台 明晨03：00直播

兩隊今屆同樣兩次反勝

荷蘭今屆分組賽首戰2：1反勝波蘭隊，8強再以相同比數反挫土耳其隊，相隔20年再闖歐國盃4強。隊長中堅雲迪積克周一踏入33歲，獲隊友和主帥朗奴高文一同慶生。今仗重遇在英超賽場上的多張熟悉臉孔，他相信球隊經歷今屆連場激戰後，無懼再迎硬仗，「我們為了晉級4強傾盡所有，準備迎接另一場艱苦戰役。我們渴望夢想成真，現在又邁進一步了」。而曾效力曼聯半季的1.97米長人中鋒韋格賀斯，今屆5仗後備入替均起作用，倘球隊本仗再面臨逆境，這名31歲中鋒勢成扭轉局勢關鍵。

英格蘭隊今屆則在淘汰賽階段兩度死裏逃生，先是16強憑中場祖迪比寧咸在補時倒掛戲劇性扳平，再加時2：1反挫斯洛伐克隊；8強逼和1：1後，互射12碼以5：3淘汰瑞士隊。在8強建功兼克服上屆決賽陰霾射入12碼的翼鋒沙卡，同稱三獅將不惜一切爭勝，「不論是90分鐘、120分鐘或是互射12碼，任何方式我們都能搶下最後勝利」。

梳爾稱準備好重返三獅正選

兩軍此戰均未有球員受傷或停賽，早前所領的黃牌亦已在8強「洗牌」，能以最強陣容出擊。英軍今屆陷「左閘荒」，但上仗傷癒後備上陣42分鐘的勞基梳爾，出席賽前記招時表明已重拾狀態，準備回到正選，「這要視乎（領隊）修夫基的決定，不過我已準備就緒」。

今仗執法的德籍主球證施華亞，2006年曾被指收受一名涉假波球證的賄款，被德國足總禁賽半年。而比寧咸2021年12月效力多蒙特時，曾在施華亞執法的比賽落敗後重提舊事揶揄對方，因而被罰款4萬歐元（約33.8萬港元）。兩人如今再度碰頭勢成場內另類焦點。

另外，葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）在歐國盃16強對斯洛文尼亞隊加時射失12碼，英國廣播公司（BBC）重播片段時打出「Misstiano Penaldo」標題調侃引起熱議。BBC昨發聲明回應，稱只是玩食字，強調無意冒犯C朗，又提及過去節目曾多次讚賞對方。