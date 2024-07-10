明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

荷英爭入決賽無懼逆境波再臨 雲迪積克沙卡誓展大心臟

【明報專訊】荷蘭隊與英格蘭隊明晨將在歐洲國家盃4強碰頭。兩軍今屆同樣兩度落後下扭轉敗局，在逆境展現「大心臟」。不論「橙軍」隊長華基爾雲迪積克或「三獅」翼鋒布卡約沙卡賽前均表明即使再面臨苦戰，仍有信心展韌力爭勝。

荷蘭vs.英格蘭 now618/688台 明晨03：00直播

兩隊今屆同樣兩次反勝

荷蘭今屆分組賽首戰2：1反勝波蘭隊，8強再以相同比數反挫土耳其隊，相隔20年再闖歐國盃4強。隊長中堅雲迪積克周一踏入33歲，獲隊友和主帥朗奴高文一同慶生。今仗重遇在英超賽場上的多張熟悉臉孔，他相信球隊經歷今屆連場激戰後，無懼再迎硬仗，「我們為了晉級4強傾盡所有，準備迎接另一場艱苦戰役。我們渴望夢想成真，現在又邁進一步了」。而曾效力曼聯半季的1.97米長人中鋒韋格賀斯，今屆5仗後備入替均起作用，倘球隊本仗再面臨逆境，這名31歲中鋒勢成扭轉局勢關鍵。

英格蘭隊今屆則在淘汰賽階段兩度死裏逃生，先是16強憑中場祖迪比寧咸在補時倒掛戲劇性扳平，再加時2：1反挫斯洛伐克隊；8強逼和1：1後，互射12碼以5：3淘汰瑞士隊。在8強建功兼克服上屆決賽陰霾射入12碼的翼鋒沙卡，同稱三獅將不惜一切爭勝，「不論是90分鐘、120分鐘或是互射12碼，任何方式我們都能搶下最後勝利」。

梳爾稱準備好重返三獅正選

兩軍此戰均未有球員受傷或停賽，早前所領的黃牌亦已在8強「洗牌」，能以最強陣容出擊。英軍今屆陷「左閘荒」，但上仗傷癒後備上陣42分鐘的勞基梳爾，出席賽前記招時表明已重拾狀態，準備回到正選，「這要視乎（領隊）修夫基的決定，不過我已準備就緒」。

今仗執法的德籍主球證施華亞，2006年曾被指收受一名涉假波球證的賄款，被德國足總禁賽半年。而比寧咸2021年12月效力多蒙特時，曾在施華亞執法的比賽落敗後重提舊事揶揄對方，因而被罰款4萬歐元（約33.8萬港元）。兩人如今再度碰頭勢成場內另類焦點。

另外，葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）在歐國盃16強對斯洛文尼亞隊加時射失12碼，英國廣播公司（BBC）重播片段時打出「Misstiano Penaldo」標題調侃引起熱議。BBC昨發聲明回應，稱只是玩食字，強調無意冒犯C朗，又提及過去節目曾多次讚賞對方。

上 / 下一篇新聞