單車港隊派兩奧運新丁 李思穎雙線出擊 劉允祐戰公路賽

李思穎去年杭州亞運贏得2銀1銅，也是奧運周期在場地賽爭分主力，早被視為出戰全能賽的大熱人選。港隊連續3屆奧運取得女子全能賽參賽資格，刁小娟在里約奧運獲第12名，逄瑤上屆未能完賽。李思穎在上屆以2分之差錯過東京奧運，直言今年一直為取得全能賽資格奮鬥，盼彌補遺憾，早前亦明言爭取港隊史上最佳成績，拿下前10。

李思穎隔20年首港將兼項 感激隊友楊倩玉

李思穎上月在香港公路單車錦標賽奪冠後，表明希望兼戰個人公路賽，如今如願成為自2004年雅典奧運的黃金寶後，在奧運雙線出擊的港隊車手，更是首名女將達此成就。她直言感激隊友楊倩玉，「我最需要感謝的人就是阿玉，她的杭州亞運金牌為我們贏得很多UCI積分，得以達標參加巴黎奧運。雖然我們今季不能並肩作戰，期望來年全運會可一起再為港隊爭佳績」。這名23歲港將現於法國備戰，法籍主教練達海飛將安排港隊成員參與當地賽事代練。

巴黎奧運將於8月3日上演男子公路賽，女子公路賽翌日舉行；李思穎於8月11日奧運閉幕日轉戰場地單車全能賽。