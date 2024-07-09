慈英外援身分回流傑志 認須時考慮代表港足可能性

林樂勤盼壓力下證實力 放眼恒常入港足

至於兩名港腳視加盟傑志為挑戰。25歲的林樂勤效力過香港飛馬、富力R&F及均業北區等隊，一直作為傑志對手，如今加盟「藍鳥」也承認感覺奇怪，「之前多年都無諗過會效力傑志，世事就是這樣。經歷曾斷腳等高低起跌，我認為今次是好時機，過去一年其實收到中甲球會招手，考慮所有因素後，決定來傑志再次挑戰自己」。他稱不怕與上月離隊轉戰中超的另一港腳左閘陳晉一比較，「我們是兩類球員，他用球較聰明，我就向前衝多落底出波助攻。我不想比較，只是和自己鬥。來到傑志後，我覺得要在壓力下生存，這是我最需要衝破的關口」。他以新季入選年度最佳11人為目標，「還有恒常入選港隊，不要又是補選」。

鐘樂安棄戰亞洲賽機會 信新東家利進步

26歲蘇格蘭與香港混血中堅鐘樂安，由取得來季亞冠聯（ACL2）分組賽席位的東方，轉投無緣亞洲賽的宿敵傑志，他稱對加盟「藍鳥」的機會感興趣，期望保持健康爭取更多上陣，「參加亞洲賽是難得機會，不過每日與傑志很多好球員一起操練可推動我進步，成為更好的球員。只要大家發揮應有水準，將來一定有機會再參與亞洲賽」。