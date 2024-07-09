明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

西班牙男籃奪巴奧資格 偕希臘巴西波多黎各趕上尾班車

【明報專訊】奧運男籃遺材賽昨晨決出最後4張入場券，其中老牌勁旅西班牙隊憑33歲入籍兵羅倫素布朗攻入18分，在主場的華倫西亞賽區決賽以86：78險勝有3名NBA戰將壓陣的巴哈馬隊，取得巴黎奧運席位。

魯迪費南迪斯勢六度征奧

擁主場之利的西班牙雖於首節與巴哈馬打成17：17平分秋色，但次節打出25：17的攻勢到下半場，其後「鬥牛軍」續保持領先優勢，終憑入籍兵羅倫素布朗獲18分、4個籃板及3次助攻，領銜以86：78輕取今仗有5人得分上雙的巴哈馬，其中年僅18歲、被視為明年NBA選秀會前10順位好手的VJ艾格甘比獲得12分。而早前宣布季後退役的西班牙39歲名將魯迪費南迪斯，則有望第6度參與奧運會。

另外，同樣坐鎮主場的希臘隊藉「字母哥」安迪度高安普交出23分、8個籃板及3次助攻，在全場未受太大考驗下，以80：69擊敗克羅地亞隊，相隔16年重返奧運殿堂，字母哥賽後亦難掩情緒流淚。而希臘將會躋身巴奧A組，對手分別是加拿大、澳洲和西班牙隊，被視為今屆死亡之組。

其餘兩賽區方面，主場的波多黎各隊在波多黎各賽區以79：68打敗立陶宛隊，趕上奧運尾班車；巴西隊則作客在拉脫維亞賽區決賽以94：64大勝主隊拉脫維亞，壓倒對方出線。

另外，巴奧男籃唯一亞洲代表日本隊昨公布12人名單，由效力NBA洛杉磯湖人前鋒八村壘，連同渡邊雄太、河村勇輝、富永啓生等領銜。日本今屆身處B組，對手有巴西隊、東道主法國隊，以及去年世界盃冠軍德國隊。

上 / 下一篇新聞