西法大戰還看中場大腦 洛迪獲譽完美電腦 簡迪瞻前顧後老而彌堅

西班牙vs.法國 now618/688台 明晨03：00直播

連同8強賽以互射12碼氣走葡萄牙隊，法國隊今屆5戰3勝2和，3個入球來自基利安麥巴比的12碼和兩敵軍擺烏龍，難免被批評欠說服力，惟值得留意的是「高盧雄雞」防守表現四平八穩，僅失1個極刑，這須歸功由中場尼高路簡迪、曹亞文尼及上仗停賽後明晨復出的拉比奧特組成的後防線前的防護屏障，其中在分組賽首兩戰連膺最佳球員的簡迪，被英格蘭隊名宿加利尼維利推崇備至，「歲月並沒將他冲走。他何止是控球中場，甚至在隊友配合下能走遍全場」；愛爾蘭隊前隊長堅尼亦稱讚該名去年已由英超遠赴沙特聯落班的33歲老將「經驗豐富兼體能充沛，藉獨到傳送策動進攻」。

法國中場3子建防護屏障居功

法國有簡迪，西班牙也有已為曼城立下不少汗馬功勞的洛迪。這名28歲中場自布斯基斯在2022年世界盃後結束國際賽生涯後，已成為「狂牛」陣中的「可靠先生」。洛迪向以冷靜見稱，乃球隊在今屆歐國盃4強中成為唯一5戰全勝之師的大腦，主帥迪拉富安迪稱讚道：「他就像一部完美電腦，能以權威的方式管理一切，包括隊內所有情緒和關鍵時刻，對每個隊友都有偌大的幫助。」

柏迪因傷緣盡餘下賽事

西班牙兩守將停賽

預計洛迪在明晨之戰更任道重遠，事關其中場拍檔柏迪在8強淘汰德國隊期間被對方中場卻奧斯踢傷膝蓋，今屆已無緣再披甲，並有中堅拿洛文特及右閘丹尼爾卡華積停賽，後者的替補人選料為38歲老將捷西斯拿華斯，又或將左閘古古列拿移至右路防守，而上述二人將有機會與敵鋒基利安麥巴比正面交鋒。兩軍最近一次交手是在2021年歐洲國家聯賽決賽，當時麥巴比攻入奠勝一球，令法國以2：1反勝西班牙首次封王。