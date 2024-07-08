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體育

當錫無緣領斯國征巴奧 希臘4將得分上雙 男籃遺材賽大勝

【明報專訊】奧運男籃遺材賽昨晨續演各區4強戰，其中由「字母哥」安迪度高安普領銜的希臘隊，在主場的希臘賽區以96：68大勝斯洛文尼亞殺入決賽，將與克羅地亞隊爭奪奧運入場券。斯軍出局後，意味陣中當家球星盧卡當錫緣盡巴黎奧運。

坐鎮主場的希臘首節便打出32：14分差彰顯決心，更在末節打出18：3攻勢徹底粉碎斯洛文尼亞的奧運夢。相比遺材賽首戰安迪度高安普的一人成軍，昨仗希臘4人得分上雙，全隊投籃命中率過半和三分34投14中繳出完美團隊表現，終以28分大勝。他們的決賽對手克羅地亞同日憑效力NBA球隊洛杉磯快艇的中鋒蘇巴錫10投全中砍下25分及9個籃板，領銜以80：77擊敗多米尼加共和國隊晉級決賽。希臘若在今日舉行的分區決賽挫克軍，便可時隔16年重返奧運殿堂。

菲律賓黎巴嫩4強折戟

其餘賽果方面，東道主西班牙隊在華倫西亞賽區4強以81：74挫芬蘭隊晉級，將在決賽鬥坐擁3名NBA戰將迪安祖艾頓、畢迪曉特及艾歷哥頓的巴哈馬隊；後者在另一場4強以89：72輕取黎巴嫩隊。至於其餘兩賽區，東道主拉脫維亞隊將在拉脫維亞賽區決賽迎戰巴西隊；波多黎各賽區的立陶宛於4強以88：64大勝意大利隊後，將與主場的波多黎各隊會師決賽。

另外，此次奧運男籃遺材賽坐鎮主場的4隊悉數躋身決賽，而亞洲代表菲律賓及黎巴嫩則全部折戟分區4強階段。

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