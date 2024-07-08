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體育

巴西美洲盃8強止步 互射12碼負烏拉圭 杜利華：仍在重建

【明報專訊】巴西隊昨在美洲國家盃8強未能把握下半場多踢1人的優勢，與烏拉圭隊法定時間言和0：0，之後在互射12碼兩度「宴客」下，終以2：4敗陣出局，主帥杜利華賽後重申「森巴兵」仍在重建，下個目標是擺脫世界盃南美洲區外圍賽暫排第6的尷尬位置。烏拉圭隊將與以5：0大勝巴拿馬隊的哥倫比亞隊爭入決賽。

巴西隊此仗有翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞停賽，改由17歲新星前鋒安迪歷頂上，伙拍洛迪高高斯及拉芬夏比洛尼攻堅，但面對烏拉圭隊甜頭不多。綜觀兩軍全場主要在中場短兵相接、粗野攔截及混戰居多，導致巴西及烏拉圭分別只有3及1次中龍攻門，及至烏軍後衛蘭迪斯在72分鐘從後粗暴飛剷洛迪高領紅後，該隊更索性堅壁清野，結果與巴西互交白卷後進入互射12碼階段。

米列達奧雷斯宴客招敗

巴西首輪有守衛艾達米列達奧操刀被烏拉圭門將洛捷撲出，隊友中場杜格拉斯雷斯則在第3輪射門中柱彈出，而巴西雖有門將艾利臣比加擋出烏軍守將荷西基文尼斯的射門，但其餘4名烏軍球員破網下，終令上屆亞軍巴西負2：4及8強止步。

年初接任巴西主帥的杜利華說：「我只曾領軍8次，這屆賽事只是一個過程，巴西的最大目標是出線2026年世界盃決賽周。我們現於外圍賽暫排第6，這是令人毫不舒服的位置。」烏軍的阿根廷籍名帥比爾沙則歸功麾下的傑出防守，「我了解球隊的傳統長處就是防守，球員就是精於保持清白之身」。惟烏軍此後有中堅朗奴阿拿奧祖早於33分鐘便傷出，下仗惡鬥哥倫比亞隊時亦有蘭迪斯停賽。

占士大勇 領哥倫比亞闖4強鬥烏軍

哥倫比亞昨於另一場8強憑中場占士洛迪古斯，分別在8和41分鐘助攻鋒將祖安哥度巴及路易斯迪亞斯，又在15分鐘親自操刀12碼中鵠，加上隊友下半場再入兩球，以5球淨勝巴拿馬隊。今屆已貢獻5次助攻的占士洛迪古斯說：「我會否當選今屆最佳球員？對，我渴望助球隊封王，但現在首先須爭取打入夢寐以求的決賽。」

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