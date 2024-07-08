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體育

體壇快訊：鄧湯配亞壁賽混雙摘銀

【明報專訊】亞洲壁球雙打錦標賽昨假馬來西亞煞科，其中港隊組合鄧銘漮／湯芷穎過關斬將殺入混雙決賽，終以8：11、11：10、5：11，局數1：2不敵4號種子的印度隊組合Joshana Chinappa／Abhay Singh摘銀而回。最終港隊以1銀4銅成績收官。

布朗尼首披湖人戰衣獻4分

在美國賭城拉斯維加斯上演的NBA夏季聯賽昨展開，早前透過選秀會加盟洛杉磯湖人的「大帝」勒邦占士兒子布朗尼占士，昨處子登場正選上陣22分鐘，惟表現低迷的他全場9投2中，三分球3投零中之餘，罰球亦兩射全失，僅貢獻4分、2個籃板及2次助攻，最終「紫金軍團」亦以94：108不敵薩克拉門托帝王。另外，帝王昨落實從三方交易中換得34歲球星迪羅辛，而聖安東尼奧馬刺則獲射手夏里遜班尼斯，芝加哥公牛則獲兩張未來次輪選秀權。

淺野拓磨簽馬略卡兩年

西甲球會馬略卡昨宣布，從德甲球會波琴引入日本隊29歲前鋒淺野拓磨，雙方簽約兩年。淺野拓磨過去先後效力史特加及漢諾威等德甲球會，上季為波琴在聯賽上陣29場入6球。他亦同時成為馬略卡自大久保嘉人、家長昭博及久保建英後，第4名效力該隊的日本球員。

埃及翼鋒病逝沙拿致哀

埃及隊翼鋒阿密特拉法前日因病離世，終年31歲。據悉這名曾為埃國隊上陣7次並攻入兩球的球員，在3月中一場國內聯賽中曾因心臟問題暈倒球場送院，及後健康出現問題一直與病魔搏鬥，終延至上周不治。埃及隊隊長穆罕默德沙拿事後在社交網發文悼念這名隊友，「希望上帝保佑他的親友」。

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