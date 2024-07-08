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體育

混雙拍檔棄戰 梅利憾別溫網

【明報專訊】37歲英籍前世界一哥梅利日前在溫布頓網球錦標賽男雙首圈下馬，昨再因混雙拍檔拉度簡露以手腕僵硬為由棄戰，令已預告年內掛拍的梅利憾別這項主場大滿貫賽事。

3屆大滿貫得主、曾在溫網兩度封王的梅利近年飽受背傷困擾，早已遠離大賽爭標行列，早前他公開承認打算在戰畢今年溫網及巴黎奧運後掛拍。狀態平平的他在今屆溫網男單退賽後專心雙打賽事，惟在男雙伙拍胞兄占美梅利於首圈便直落兩盤不敵對手出局，當時賽會已為他辦告別儀式致意，他亦承認苦苦掙扎多時才決去意，但強調未來仍希望以另一角色回饋網球壇。

梅利原定昨晨伙同胞拉度簡露轉戰混雙，但因對方在女單殺入16強，最終她以手腕僵硬為由棄戰，令二人需棄權，變相令梅利提早結束生涯最後一次溫布頓。拉度簡露在聲明中為此感抱歉道：「很不幸我右手腕感僵硬，在權衡下唯有放棄混雙，我為梅利感到抱歉。」梅利母親事後則在社交網質疑拉度簡露的「傷勢」，坦言為對方的決定「感到非常驚訝」。

施維雅達第3圈爆冷下馬

另外，波蘭籍女單「世一」施維雅達於第3圈意外以盤數1：2反負哈薩克籍球手佩汀絲娃，無緣16強。女單4號種子雷芭堅娜則以直落兩盤輕取丹麥籍前「世一」禾絲妮雅琪過關。至於國家隊球手王欣瑜同日以2：1反勝主場球手夏妮特戴治，生涯首闖溫網16強。男單方面，力爭第25座大滿貫塞爾維亞籍球手佐高域，昨於第3圈以盤數3：1淘汰澳洲籍球手樸比連晉級。

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