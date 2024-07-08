橙軍反克土耳其隔20年再入4強 朗奴高文誓坐亞望冠

荷蘭沿用16強大勝羅馬尼亞隊的正選11人；土耳其則有16強淘汰奧地利隊梅開二度的後衛美列迪美羅，因入球後做出象徵極端民族主義的慶祝動作被罰停賽兩場，正選有3個變動，包括停賽刑滿的隊長查漢奴古復出，與兩名國際米蘭隊友迪維積與杜費斯「內訌」。35分鐘，土軍19歲中場艾達古拿傳中予停賽復出的守將艾卡耶甸頂入，令上半場4次攻門零中龍的荷蘭以1球落後。

荷蘭藉土軍烏龍球鎖勝局

下半場70分鐘，荷蘭的迪維積接應迪比傳中頂入，亦是這名32歲中堅相隔9年再於國際賽破門。6分鐘後，荷蘭右閘杜費斯傳中，隊友鋒將加普力迫敵衛梅迪穆度亞致擺烏龍，而橙軍終藉這個今屆第10個烏龍波，以2：1反勝有前鋒貝圖耶迪廉完場前領紅的土軍，教練朗奴高文賽後大讚加普道：「他很強壯，今屆賽事展示出高水平足球，或者是此刻隊內最重要球員，我希望其他國腳亦有他的水準。」加普暫與另外3名已出局球員同以3球領前射手榜。

高文續說：「像其他歐國盃比賽般，己隊對土耳其隊同是苦戰。我們的球員全力奮戰，以火紅的心踢出了一場激情賽事。我認為對於一個小國如荷蘭，能與英格蘭、法國和西班牙隊打入4強已很了不起。」他又認為可能沒有太多人預期荷蘭能躋身4強，「但如果一切順利，我們還有兩場比賽。英格蘭擁有優秀球員，但我軍亦然。4強戰將在多特蒙德上演，那是一個接近荷蘭的德國城市，或者可以製造不同」。

土耳其雖未能追平2008年歐國盃入4強的最佳紀錄，但意大利籍主帥蒙迪拿說：「球隊今屆勝出3場，這是隊史在歐國盃的新紀錄，我和球員都不應留憾。眾國腳的表現令人自豪和獲得更多尊重。」他又總結效力皇家馬德里新星艾達古拿的表現道：「他今屆表現很好，仍未20歲呢！他的前途一片光明，這次大賽經驗將能協助他成為一個更出色的球員。」