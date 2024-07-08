英軍極刑戰挫瑞士 鬥荷蘭爭入決賽 比克福特提水水樽收效 沙卡12碼中鵠為去屆贖罪

英格蘭隊是役改踢3中堅陣式，由安斯干沙取代停賽馬克古希外，翼鋒布卡約沙卡則再次墜後串演出道時的左翼衛。結果他「滿場飛」兼為「三獅」製造多次機會，惟74分鐘被瑞士隊由翼鋒丹尼杜耶右路傳中，加上英軍後衛史東斯解圍「漏油」，令瑞士前鋒比列安保路在遠柱近門射入開紀錄。

修夫基在落後下一口氣換入高爾彭馬、伊比爾治伊斯及剛傷癒今屆首上陣的左閘勞基梳爾，終在戰至80分鐘由沙卡在右路遠射擦內柱入網，落後僅6分鐘後扳平，雙方90分鐘踢成1：1，加時30分鐘未添紀錄下，靠比克福特首輪「捉到路」撲出瑞士後衛艾簡治的極刑，加上彭馬、祖迪比寧咸、沙卡、艾雲東尼及阿歷山大阿諾特皆得手，終贏5：3晉身4強，將鬥荷蘭隊。

比克福特在12碼大戰時手持寫上如何撲救瑞士球員操刀教學的「提水」水樽賽後成為焦點，皆因他救出艾簡治的方式正如水樽內容一樣撲向自身左方而居功。他其後被問及此事時則強調「這是賽前努力練習及準備的成果」。

沙卡克服壓力 修夫基力讚

至於是役獲膺全場最佳球員的沙卡，不但射入關鍵扳平入球，更在互射12碼時第3輪操刀中鵠，為上屆決賽不敵意大利隊時的12碼大戰末輪射失「贖罪」。他賽後笑言：「你可失敗一次，但當有下次機會時便要去把握。我一直相信自己可克服這壓力，所以當皮球入網一刻我確實非常高興。」

雖然英軍主帥修夫基今屆排兵佈陣備受批評，但如今領軍近4次大賽三度殺入4強，論隊史而言成績已屬前無古人，他表示：「我明白外界對我們的期望，但我認為麾下每仗都已表現得很好，面對壓力時踢出來的態度絕對值得稱讚。」他亦特別點名讚賞沙卡的表現，「他是我夢寐以求想合作的球員，是非常專業且擁有優良態度的球員」。

為出局沮喪 沙加放眼未來

瑞士最終功虧一簣，未能突破隊史最佳的8強成績，主帥耶堅表示：「我為麾下今屆的表現而驕傲，此仗我們發揮得很好，一如過往幾場一樣，且在比賽時間內我們沒輸掉任何一仗，來到互射12碼多少講求運氣，落敗確是令人傷感。」而隊長格列沙加亦為出局感沮喪，但深信球隊已在進步過程中，未來可放眼更好成績。