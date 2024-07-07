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體育

艾卡拉斯險勝堤亞科 溫網晉16強

【明報專訊】溫布頓網球錦標賽昨晨續演，衛冕男單的卡路士艾卡拉斯與美籍好手堤亞科鏖戰近4小時，打滿5盤險勝晉級16強。頭號種子史拿則直落三盤輕取塞爾維亞籍球手基文奴域，連續3年躋身溫網16強。

西班牙籍3號種子艾卡拉斯複製去年法網男單決賽場景，三盤戰罷以盤數1：2落後陷落敗邊緣，但最終他抵住壓力連贏兩盤，終以3：2險勝堤亞科，延續衛冕之路。這名今年剛滿20歲的西班牙星將生涯5盤戰取12勝1負，昨日他憑藉體力優勢於決勝盤第3及5局兩度破發成為勝負關鍵。賽後他表示：「也許是自己體能充沛的緣故，總能在第5盤打出更高水平。」

此外，力爭拿下個人溫網首冠的意籍「世一」史拿則在同日僅花1小時36分鐘，便直落3盤淘汰基文奴域，歷來4次交手全勝。

拉度簡露主場挫莎嘉里過關

女單方面，坐鎮主場的英籍名將拉度簡露以直落兩盤淘汰希臘籍9號種子好手莎嘉里，個人第2次躋身溫網16強，亦是她職業生涯第2次擊敗世界前10位球手。至於國家隊的朱琳則力戰兩個決勝局皆飲恨下，憾負予23歲新西蘭籍華裔球手孫璐璐，無緣16強。值得一提的是，孫璐璐今屆曾於首圈爆冷擊退世界排名第8的國家隊一姐鄭欽文，成為自2011年艾拉高域後首名能擊敗世界排名前10的新西蘭球手，而其最新世界排名亦將升至個人新高的前100位。

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