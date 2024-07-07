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體育

黃澤林維園辦見面會 視球迷為進步動力 盼成下代榜樣

【明報專訊】香港首席網球手黃澤林（Coleman）昨午在維多利亞公園網球場舉行見面會，吸引近500名粉絲入場。這名20歲港將直言，球迷的支持是其尋求進步的動力，「很開心有人支持我或因為我打網球，我要繼續努力，做個好榜樣」。

黃澤林為香港網壇多次創歷史，除了在ATP1000級的邁阿密大師賽殺入正賽，世界排名一度升上166位，獲資格出戰法國公開賽及溫布頓錦標賽外圍賽。他直言從維園學打網球起，四大滿貫已是目標，對於夢想成真感興奮，也期待愈打愈好，「我的目標是打四大滿貫，但第一、兩次還是要汲取經驗，因為大家水平接近，與青少年組爭好遠。我不知幾時才能打入正賽，但好期待下個大滿貫到來，我在近兩次大滿貫看到，我和世界頭200也不是爭太遠」。

黃澤林將在本周二起程到美國，先打一項ATP250級的草地賽，隨後轉戰硬地賽，為8月底展開的美國公開賽熱身。曾在青年組美網及澳網男雙奪冠的他，也期待於自己熟悉的硬地賽場有所突破，「世界前列的球手水平接近，我每日都要進步，不能停下步伐」。

在見面會中，黃澤林與粉絲近距離交流，更有十數名幸運兒獲機會與他對打，當中不乏年紀輕輕的小球員。黃澤林不忘鼓勵後輩，稱除了享受贏波的滿足感，也感激網球使其變得成熟，渴望成為下一代的榜樣，「在香港打球不易，你要外出跟世界各地的球員交手、要不斷試，才發覺世界有不同選手及打法，這個世界真的很大。排名只是數字，但你可以在輸贏以外學到更多」。

巴黎奧運開幕在即，未能取得資格的黃澤林，直言期望「校長」拿度在最後一舞奪金牌。港將又笑言渴望在拿度退役之前，有機會在正式比賽與他交手。

張瑋桓香港W35賽坐亞望冠

另外，港隊「一姐」張瑋桓（Eudice）在ITF W35香港站一路過關，昨在女單4強以直落兩盤6：2、6：3擊退2號種子、日本隊的坂詰姬野，今於決賽鬥7號種子、國家隊的姚欣辛爭冠。

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