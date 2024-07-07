西班牙加時絕殺德國 成卻奧斯生涯最終戰

早已表明將在戰畢今屆歐國盃後掛靴的卻奧斯，昨仗續獲主帥拿高斯文委以重任，連續5場擔正的他是役雖在早段兩度侵犯對手未領牌惹議，包括於4分鐘絆跌西班牙隊中場柏迪後令對方傷出。

戰至51分鐘，「鬥牛軍」靠後備入替柏迪的丹尼爾奧莫接應拉明耶馬的右路橫傳撞射破網先開紀錄。而「日耳曼軍團」則戰至89分鐘才由後備上陣的鋒將科利安華迪斯，在禁區內接應甘美治的頭槌二傳射入扳平1：1，將賽事逼入加時。

結果西班牙在119分鐘由中場米基爾馬連奴接應奧莫傳中頭槌破網，終以2：1絕殺德國殺入4強，將與法國隊爭入決賽，反觀德國則包括世界盃在內，連續4屆大賽未能躋身最後4強階段。

隨着德國出局，除了今屆已分別年屆38及34歲的老臣紐亞及湯馬士梅拿料已完成歐國盃最後一戰外，卻奧斯亦正式結束職業球員生涯，他過去17年來連同球會及國際賽共上陣832場射入80球，贏得包括1次世界盃、6次歐聯、6次世冠盃、5次歐超盃、4次西甲及3次德甲等合共34座錦標。

「出局比掛靴失落」

對於未能圓夢首奪歐國盃，他此仗賽後亦難掩失望之情道：「我們已拚盡全力卻差一點點，這是令人痛苦的。此刻對出局的失落比掛靴更甚，因為這代表着全隊的夢想幻滅了。」不過他亦不諱言為全隊上下的表現感自豪，「我很高興能成為這支球隊的一分子，我認為大家給予了德國足球希望，也走出了近年的低潮，我深信德國足球的明天是光明的」。

德軍36歲少帥拿高斯文賽後亦向卻奧斯致意，「卻奧斯的球員生涯是令人難以置信的，他是德國足壇特別的存在，隊史最佳球員之一。他總是顧及着團隊，大家或許只知道他的成功，卻不知道他背後默默貢獻及犧牲了甚麼」。而他亦為出局感嘆，並感激主場球迷給予球隊的支持及力量，「但在此我必須恭喜西班牙隊，他們確實踢出了絕佳的足球」。

鬥牛兩守將4強須停賽

值得一提的是，西班牙是役除了有中場柏迪及法比安彭拿先後因傷離場有待檢驗傷勢外，中堅拿洛文特及右閘丹尼爾卡華積亦分別因累積黃牌及昨仗兩黃一紅被逐，周三凌晨在4強大戰法國將要缺陣，戰力勢必大受打擊。