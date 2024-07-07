葡萄牙互射12碼不敵法國 鐵漢比比擁抱C朗淚滿襟

C朗與基利安麥巴比的兩代皇家馬德里球王對決，賽前雙方作為隊長握手擁抱。上半場兩隊踢得謹慎合共僅得5次攻門，唯一中龍是法國左閘迪奧靴南迪斯19分鐘遠射，被門將迪奧高哥斯達撲走，半場互無紀錄。下半場攻勢開始「入肉」，葡軍中場般奴費南迪斯60分鐘入楔禁區射遠柱，被門將邁治蘭單手托出，另一中場域天拿2分鐘後快腳撞射，再被這名AC米蘭門將擋出；法國之後反攻，昨仗正選的前鋒高路梅安尼65分鐘突入禁區抽射，被葡軍中堅魯賓戴亞斯及時攔截擋走。1分鐘後入替的翼鋒奧士文尼迪比利即製造兩次機會，先在70分鐘傳予中場卡馬雲加門前起腳擦柱而過，3分鐘後再在右路切射擦楣高出，法定時間互交白卷。

法國4強大戰西班牙

加時上半場初段C朗曾門前接應傳中炒高，麥巴比於下半場被換出，雙方仍未能打破僵局下，葡萄牙繼16強對斯洛文尼亞隊後，連續兩仗踢成0：0要互射12碼分勝負，首兩輪C朗與貝拿度施華主射皆入，但加時下半場入替的祖奧菲歷斯第3輪中柱，16強連撲3球的迪奧高哥斯達今次無功而還，被法國5輪全中，包括迪奧靴南迪斯最後一輪得手，終以3：5負法國8強止步；法國第6次晉身歐國盃4強，但今屆5仗3個入球為兩個烏龍球及1球12碼，89次攻門及21次中龍都未能轉化成入球。

C朗11次大賽首食白果

39歲的C朗雖刷新紀錄第6次出戰歐國盃決賽周，但今屆5場正選共23次攻門都未能入球，只得1次助攻。C朗在16強後稱將是最後一次出席歐國盃，縱觀他在6屆共上陣30場、入14球及8次助攻，3項數據均屬歐國盃之最，以及在2016年一屆奪冠。

至於以41歲130日之齡再刷新歐國盃最年長上陣紀錄的老將中堅比比，落敗後與C朗相擁時落淚，這名硬漢賽後說：「以這種形式落敗真的很痛苦，對於我們所做到的一切，不應得到這結果。數日前我們曾這樣獲勝，足球有時就是如此殘酷」。被問到是否在葡軍最後一仗，他稱會在稍後時間好好思考未來，「球隊正走向正確道路，我們為葡萄牙隊未來，播下希望的種子」。